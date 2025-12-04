El millonario patrimonio de Sergio Yáber: $5,4 mil millones en acciones, vehículos y propiedades

Si la trama de la Muñeca Bielorrusa fuera el guion original de una serie de Netflix, probablemente el suspendido conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, sería el típico personaje que a medida que avanzan los capítulos se transforma en el actor que termina robándose la película. Un personaje cuya acción envuelve a los demás y que mueve los hilos de la trama soterradamente.

Hay indicios de sobra para ratificar la importancia de Yáber en esta historia. La primera –de acuerdo con la línea investigativa de la Fiscalía– es su rol en el engranaje que permitió a Gonzalo Migueles lavar el dinero que habría recibido de parte de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, que luego fue a parar a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, tras favorecer con su voto a la empresa Belaz Movitec en un litigio con Codelco.

De ahí en adelante, su participación siempre ha ido en ascenso. Hasta ahora se sabe que Yáber depositó dinero a dos diputados –Cristián Araya (PR) y Matías Walker (Demócratas)–, que al asumir como conservador contrató a familiares de un ministro y un juez que votaron por él –Felipe Sepúlveda y Carlos Farías, respectivamente–, y también a una hija abogada del senador UDI Sergio Gahona.

No fueron los únicos depósitos realizados por el entonces conservador de Puente Alto. Como se supo más adelante, este también pagó $1 millón mensual durante 74 meses al exministro de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa y hasta regaló –según la versión de Matías Walker– un pasaje de avión para el hijo del senador demócrata –a quien llamaba “ahijado”–, para ayudarlo a cubrir una pasantía en Canadá.

En todos los casos mencionados, hay un denominador común: el dinero. Según antecedentes a los que accedió la Unidad de Investigación de El Mostrador, los recursos que administraba Sergio Yáber le permitían no solo tejer relaciones con empresarios, políticos y miembros del Poder Judicial, sino llevar además una vida de millonario que le permitía agasajar a sus amigos con comidas en costosos restaurantes, comprar ropa en tiendas de lujo o gastar 800 mil pesos en exclusivos vinos.

Propiedades y acciones

Hay una cifra en los registros de las cuentas de Sergio Yáber que llama poderosamente la atención, pues se asemeja más a la fortuna de un hombre de negocios que al fruto de los ahorros de un trabajador auxiliar de la administración de justicia. Se trata de la sumatoria de todos los activos del exconservador –hasta septiembre del año 2023–, que alcanza una cifra de 10 dígitos hasta ahora desconocida: $5.418.224.246.

Para dimensionar el nivel de ganancias del exnotario de Coquimbo, imputado en la trama de la Muñeca Bielorrusa por los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos, es preciso señalar que el abogado pagaba –durante los años 2022 y 2023– alrededor de 35 millones de pesos en su declaración mensual realizada ante el Servicio de Impuestos Internos. Solo en el año 2023, consignó ingresos brutos anuales por $3.270.648.449 en su declaración de renta.

Según el reporte bancario al que accedió El Mostrador, Yáber cuenta con un ahorro en dólares cercano a los 10 millones, otros $117 millones repartidos en seis cuentas bancarias, un ahorro previsional voluntario de casi $64 millones y acciones en distintas empresas –Entel, Falabella, Enjoy, Latam, entre otras– por $1.574 millones.

Además de estos recursos, el abogado de la Universidad Gabriela Mistral, a la fecha del reporte, contaba con cuatro vehículos: un jeep Grand Cherokee, un Citroen Berlingo 1.6 HDI, un Volkswagen Amarok Highline 2.0 y una Ford F-150. Todos estos vehículos avaluados en $79.671.000.

En materia de propiedades, Yáber sumaba entonces 17 inmuebles, 13 de ellos ubicados en Coquimbo, tres en Iquique y una vivienda en Vitacura, residencia permanente del suspendido conservador, avaluada en poco más de $800 millones. El total del valor de los inmuebles –según el documento al que tuvimos acceso– corresponde a $3.036 millones.

A fines de ese mismo año, en diciembre de 2023, el abogado terminó de pagar otras seis propiedades ubicadas en Puente Alto, entre ellas, el inmueble donde funciona el Conservador de Bienes Raíces de la misma comuna, todas ellas avaluadas en $535.989.539.

Comidas y tiendas de lujo

Apenas declaró ante la fiscal de Los Lagos Carmen Gloria Wittwer, el conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Najle, aseguró que nunca imaginó que los depósitos que le realizó Sergio Yáber –y que él mismo luego traspasaría a Gonzalo Migueles–, “podrían tener un origen ilícito”. “Ya había compartido un par de veces con ellos”, dijo, excusándose.

En la oportunidad, Najle afirmó que no se quiso negar a la solicitud debido a que ambos le parecían “buenos sujetos”, y entregó una pista sobre el nivel de gastos que ostentaban Yáber y Migueles. “ En varias oportunidades me invitaban a comer a Borde Río u otros lugares, donde ellos pagaban la cuenta que en algunas oportunidades alcanzaban los $400 mil”, comentó el conservador en su declaración.

El Mostrador tuvo acceso a varias cartolas de la tarjeta de crédito Visa Infinite de Sergio Yáber del Banco de Chile, documentos que dan cuenta del nivel de gastos en que incurría el conservador, cargo que –vale la pena recordar– es de carácter privado, pero que ejerce una función pública en el sistema judicial como ministro de fe.

Poco antes de las fiestas de fin de año de 2023, por ejemplo, Yáber gastó $884.700 en vinos premium, lo que hace suponer que disponía al menos de una cava al interior de su domicilio. En días cercanos a la Navidad de ese mismo año, el abogado gastó $236.000 en la exclusiva tienda de ropa masculina Brooks Brothers, desembolsó $377.500 en la tienda Polo Ralph Lauren y otros $194.500 en la boutique María Sole.

Yáber frecuentaba también el Club de Golf Sport Francés de Santiago, lugar donde gastó en dos oportunidades, el 16 y 18 de febrero de 2024, un total de $287.325. Según los detalles proporcionados por su cuenta bancaria, tal como declaró el conservador Yamil Najle, otra de sus aficiones eran las salidas a comer a distintos restaurantes.

Cuentas de cenas y almuerzos hay por montones, todas ellas en restaurantes de primer nivel, como el Miraolas, Bar de Río, Hotel Plaza El Bosque, Carmine, Pulmay Seafood, La Cabrera y Maribérico. La comida más costosa que aparece en los registros fue por poco más de 2 millones de pesos, realizada en el restaurante La Cocina de Javier, el 21 de diciembre de 2023.

En este último lugar, un año antes, Sergio Yáber celebró su cumpleaños. Entre los invitados estaban el senador de la UDI Sergio Gahona y su esposa, el mismo parlamentario a quien el entonces conservador le emitió un cheque por $4 millones, el 4 de enero de 2023. Al igual que Matías Walker, Gahona aseguró que se trataba de un préstamo por imprevistos de salud.