Tras una encuesta en redes sociales la Fundación Mujer 2.0, se dió cuenta de la importancia que tenía para algunas madres su aspecto físico tras el embarazo, lo que las afectaba directamente en su vida personal, familiar e incluso laboral. “Tras los embarazos, hay muchos rastros que quedan en el cuerpo y no se van con el tiempo: Estrías, sobrepeso, mamas caídas, flacidez y abdomen en delantal”, explica el doctor Esteban Torres Egaña, cirujano plástico y reconstructivo, quien dirige esta fundación.

Según relata “hay mujeres que tienen una autoestima seriamente dañada, simplemente por no sentirse conforme con su físico, lo que además afecta el estado de ánimo, la vida social y la relación con sus parejas. Sabemos que la gran mayoría de las chilenas no pueden acceder a una cirugía reconstructiva, por lo que decidimos hacer algo al respecto.

El proyecto comenzó hace un par de años, al planear junto a su equipo la creación de una Fundación que pudiera atender este tipo de necesidades estéticas, como tantas otras, de mujeres que no tienen recursos para hacerlo por su cuenta. “Es así como en RRSS hicimos un experimento y preguntamos ¿A quién le gustaría acceder a una cirugía plástica a bajo costo? En dos días ya teníamos a más de 900 respuestas. Dentro de los por qué querían someterse a una intervención fuimos conociendo historias preciosas. Ese fue el inicio de todo”, relata Torres

En esta Fundación trabajan profesionales de diversas áreas unidos por el compromiso de ayudar a retribuir a todas las madres, (que pueden ser también nuestras hermanas, amigas, hijas o tías), lo que han dado por nosotros desinteresadamente, postergando su persona.

Más voluntarios

La mayoría de los casos que han llegado a la Fundación buscan una recuperación de la zona del abdomen tras reiterados partos. En segundo lugar es la reconstrucción mamaria, en casos que éstas se han caído a causa de la lactancia y luego comienzan a aparecer un sinfín de casos. “Muchas familias piden implantes dentales, ayuda psicológica, autoestima, ayuda legal, es así como actualmente ya contamos con maxilofaciales, agencia de imagen personal, psicólogos y abogados que donan algunas horas al mes, y estamos en búsqueda de otros profesionales, ya que necesitamos más voluntarios que se sumen. Nos faltan muchos recursos todavía para ayudar a todas las mujeres que quisiéramos”, explica el director de la iniciativa

¿Quiénes pueden postular?

Las postulaciones comenzaron oficialmente el 2 de enero en el sitio www.mujer20.cl. Debe ser un familiar quien postule a la candidata, la que debe cumplir con ser mayor de 18 años, que sea o haya sido madre, con una historia de entrega y postergación personal por los suyos.

¿A qué puedes postular en esta primera etapa?

PREMIOS ANUALES:

·

PREMIO MUJER 2.0: Busca reconocer a una mamá que ha sido postulada por los suyos, a partir de una necesidad personal reconocida en su entorno. La postulante debe contar con una red de apoyo que permita el proceso, como también salud mental y física compatible. Son 3 premios anuales:

1.- Una cirugía Estética – Reconstructiva con un 80% de descuento del valor real.

2.- Una cirugía Estética – Reconstructiva con un 50% de descuento del valor real.

3.- Una cirugía Estética – Reconstructiva con un 30% de descuento del valor real.

PREMIO ALMA MUJER: Concurso que se realiza anualmente, el cual busca reconocer a una mamá que ha sido postulada por los suyos, a partir de una necesidad personal reconocida en su entorno. La postulante debe contar con una red de apoyo que permita el proceso, como también salud mental y física compatible. El premio consiste en una beca para realizar los cuatro módulos del Programa A.L.M.A., dictado por la prestigiosa Agencia “Mira Cómo me Veo”, que te proporcionará todas las herramientas para sacar lo mejor de ti. Pensado en mamás que buscan reinventarse.

PREMIO AVANZA MUJER: Concurso que se realiza anualmente, el cual busca reconocer a una mamá que ha sido postulada por los suyos, a partir de una necesidad personal reconocida en su entorno. La postulante debe tener la necesidad de querer mejorar internamente. El premio consiste en una beca para realizar una Terapia de “Sanación Energética y Radiestésica”, a cargo del Terapeuta Holístico Mario Belmar. Pensado en mamás que se sienten estancadas en su proceso.

BENEFICIOS PERMANENTES:

APOYO MUJER 2.0: Un servicio de asesoría y ayuda para mamás que pertenezcan a la Fundación, en la cual buscan lograr, en conjunto con la solicitante, definir su necesidad, entender lo que falta para la solución y trabajar junto a uno de los tantos profesionales de nuestra red de servicios.

Donaciones:

Diferentes profesionales, empresas o instituciones se pueden comunicar para entregar sus donaciones, las que pueden ser concretadas a través de servicios profesionales o aporte monetario.

Más Información en: www.mujer20.cl