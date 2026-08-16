El diputado y presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, advirtió que parte de las reformas constitucionales que plantea el Ejecutivo en su agenda de seguridad debilitan la institucionalidad del país. En ese sentido, afirmó que de mantenerse el contenido del actual borrador no estarían los votos del gremialismo.

“No podemos establecer esas excepciones que son de carácter legal en la Constitución, solo porque temamos que el TC lo declare inconstitucional. (…) La institucionalidad está por sobre cualquier gobierno”, dijo en entrevista con La Tercera.

En relación a la ofensiva legislativa del gobierno en materia de seguridad, Ramírez advirtió que no se deben replicar los mismos errores comunicacionales que empañaron el éxito de la megarreforma económica.

“La reforma de reconstrucción fue un golazo del gobierno, que se aprobó en tiempo récord. Lamentablemente, en vez de comunicar todo esto, muchas veces nos entrampamos en discusiones que eclipsan el mensaje que deberíamos transmitir. Espero que en la agenda de seguridad gritemos más los goles”, indicó.

Reparos a la reforma constitucional

Respecto de las tensiones entre parlamentarios que ha generado el borrador de la reforma constitucional socializado por el Ejecutivo, Ramírez señaló que si bien no conocen el detalle del texto, según “lo que se ha dado a conocer por distintos medios de comunicación es una reforma que hoy día nosotros no podríamos apoyar”.

“La razón es que estamos poniendo en la Constitución excepciones a principios generales que al final debilitan la Constitución. Esta práctica se usó mucho y terminó debilitando la Constitución de 1925, que finalmente era incapaz de contener ningún tipo de debate político contingente. (…) En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”, reiteró.

Por otro lado, el diputado gremialista manifestó su apoyo a la reforma que busca establecer un nuevo estado de excepción. “Eso se hace en la Constitución y sobre eso no tenemos objeción”, dijo.

“El problema está en establecer excepciones a la regla general en la Constitución cuando esos son temas de la Ley Orgánica Constitucional. Por ejemplo, en el nuevo artículo 9 bis que se propone, o en el inciso adicional en el 19 número 2, se establece que no se entenderá como arbitrario los distintos regímenes carcelarios que puedan decretarse para los miembros del crimen organizado. Si tú pones eso en la Constitución, lo que estás haciendo es establecer un criterio que es legal en la Constitución y que transforma a la Constitución en un elemento extremadamente vulnerable”, advirtió.

“El precedente que se genera es terrible”

Asimismo, respecto a la norma que busca restringir derechos a condenados por ciertos delitos, el parlamentario dijo estar de acuerdo con el fondo de la propuesta y es comprensible el intento de evitar lo que ocurrió con Escuelas Protegidas y el Tribunal Constitucional. “Pero no podemos establecer esas excepciones que son de carácter legal en la Constitución, solo porque temamos que el Tribunal Constitucional lo declare inconstitucional. Además es una hiperconstitucionalización tan típica en Latinoamérica y tan típica del primer proceso constituyente en Chile que nosotros rechazamos”, sentenció.

“Insisto, el precedente que se genera es terrible. Porque el día de mañana la izquierda podría decir que no constituye expropiación la nacionalización de los fondos de pensiones”, agregó.

Sobre el camino a seguir, Ramírez señaló que lo correcto sería “establecer estas normas en la ley y argumentar de buena forma por qué no son inconstitucionales y si es que finalmente esto se da al TC, hay que ganarlo en el TC. Las sanciones por conductas o delitos están siempre establecidas en la ley. Entonces, no es argumento suficiente el tener la razón para debilitar la Constitución”.

“Es legítimo intentar cambiar la Constitución, pero con normas o principios que sean propiamente constitucionales. Establecer en la Constitución excepciones que son legales o normas que son de índole legal, al final, insisto, terminan por transformar a la Constitución no en la norma suprema que genera estabilidad, sino en una norma como cualquier otra que puede ser cambiada gobierno a gobierno”, puntualizó.

Parisi: “fue una torpeza abrir esa puerta”

En entrevista con Mesa Central, el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, se sumó a las voces que han cuestionado la reforma constitucional propuesta por el Gobierno, como la de Ramírez. “El Presidente Kast está equivocado”, dijo.

“No se necesita la reforma constitucional, pero además recuerdo que dijimos fuerte y claro después del segundo rechazo, no se toca la Constitución. (…) ¿Qué está haciendo el Presidente Kast? abriendo una puerta que no va a poder cerrar. Además es un peligro gigante, está llevando más incertidumbre a los inversionistas”, sentenció.

En dicho sentido, argumentó que “el régimen penitenciario se rige bajo el decreto supremo 518 que solo te permite (la segregación carcelaria) por 60 días, renovable a 90, renovable hasta 120. Sabemos en Chile que a los 60 días todas las organizaciones de derechos humanos van a estar llorando por aquello”, cuestionó.

Por lo mismo, señaló que desde el PDG proponen cambiar “el decreto supremo 518 para que sea por toda la pena, porque si tú no controlas la cárcel, no controlas la calle”.

El economista reiteró que “fue una torpeza abrir esa puerta” y que, por lo tanto, es “muy difícil” que el Ejecutivo pueda contar con los votos del PDG. “Este tipo de cosas que suenan bien, pero están mal hechas”, añadió.