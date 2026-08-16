Elizalde (PS) sobre seguridad: “El gobierno a veces abusa del efectismo, pero no de la efectividad”

El exministro del Interior, Álvato Elizalde (PS), se sumó a las críticas respecto a los alcances de la reforma constitucional que ingresará el Ejecutivo como parte de la denominada Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), la cual calificó como “efectista”.

En esa línea, también cuestionó la ausencia del secreto bancario dentro de las urgencias anunciadas por el Ejecutivo.

“Por un lado, se establece un estado de excepción que pudiera eventualmente interceptar las comunicaciones en un barrio de todas las personas, delincuentes y no delincuentes, gente deshonesta. Sin embargo, no se puede alzar el secreto bancario y creo que ahí hay un sesgo clasista”, dijo en entrevista con Estado Nacional.

Asimismo, indicó que “cada proyecto tendrá que ser analizado en su mérito”, no obstante, afirmó que la iniciativa constitucional “es redundante respecto al texto vigente”. “Sí creo que el gobierno a veces abusa del efectismo, pero no de la efectividad”, añadió.

Respecto a la gestión del gobierno en materia de Seguridad, el extitular de Interior apuntó a que “la exministra (Steinert) dejó tan baja la vara que todo lo que se compare es mejor”, y cuestionó la excesiva mediatización de la agenda bajo el liderazgo del ministro Martín Arrau.

“Me gustaría ver de parte del gobierno más bien anuncios de cómo se implementan o se continúa la implementación de los cambios que se introdujeron bajo el gobierno del Presidente Boric, que permitieron actualizar de manera sustantiva nuestra legislación”, declaró.