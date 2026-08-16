Ucrania lanza uno de sus mayores ataques aéreos contra Rusia, que deja al menos 11 muertos

En línea con su estrategia de intensificar los ataques de largo alcance contra objetivos en territorio ruso, Ucrania lanzó este domingo 16 de agosto uno de sus mayores ataques aéreos en cuatro años y medio de conflicto,iniciado con la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022.

Con enjambres de cientos de drones y misiles de largo alcance, las fuerzas ucranianas apuntaron contra la región de Moscú y el sur de Rusia, en una serie de ataques que causaron al menos 11 muertos, según las autoridades rusas, y que, de acuerdo a Kiev, apuntaron contra instalaciones industriales y militares ligadas a los esfuerzos bélicos rusos.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró haber derribado 822 drones ucranianos desde la tarde del sábado, mientras que el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó que unos 600 fueron detectados dirigiéndose a la capital rusa, un tercio de ellos destruidos sobre la propia región moscovita.

De todos modos, algunos aparatos impactaron en territorio ruso. El gobernador de Moscú, Andrey Vorobyov, informó que un hombre de 83 años murió por la explosión de un dron ucraniano cerca a una vivienda, a la vez que confirmó un incendio en un almacén del gigante del comercio electrónico Wildberries en la ciudad de Podolsk. Además, otras dos personas murieron en los territorios ucranianos controlados por Rusia.

Por su lado, el gobernador de Rostov, Yuri Sliusar, confirmó la muerte de al menos cinco personas en el bombardeo ucraniano de más de 150 drones y misiles contra tres localidades de la región, que causaron daños en viviendas, una estación de ferrocarril y fábricas, así como un incendio forestal.

Asimismo, el gobernador de la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania, Alexandr Shuváyev, acusó a Kiev de “terrorismo” al informar que tres personas murieron y al menos nueve resultaron heridas por un ataque ucraniano que destruyó un bus de trabajadores de una empresa.

Ucrania asegura haber inhabilitado 7 de 10 centros de Wildberries

Al realizar su balance del impacto del ataque masivo contra Rusia, el ministerio de Defensa de Ucrania aseguró que la ofensiva del domingo alcanzó al almacén de Domodédovo y al centro logístico en el parque industrial Kolédino de Wildberries, la firma rusa estilo Amazon a la que Kiev acusa de almacenar o proveer materiales militares y componentes de drones a las fuerzas rusas, alegación que Moscú niega.

Como resultado, según la cartera de Defensa, la serie de ataques lanzados en las últimas semanas “ha dejado fuera de servicio 7 de los 10 mayores centros logísticos de Wildberries”.

Esta semana, el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania estimó en más de 100.000 millones de rublos (más de 1.200 millones de dólares) las pérdidas económicas causadas a Wildberries con los ataques ucranianos iniciados desde mediados de julio.

Por su parte, el Estado Mayor General de Ucrania indicó en su canal de Telegram que su ataque del domingo alcanzó el complejo militar-industrial Kaménski, en la región rusa de Rostov, donde se fabrica combustible para cohetes utilizado en distintos tipos de municiones y sistemas de ataque aéreo.

A su turno, la Armada de Ucrania informó haber atacado posiciones del sistema ‘Bastión’ de misiles costeros rusos en la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, desde donde las fuerzas rusas lanzan misiles supersónicos e hipersónicos. Como resultado de esta ofensiva, Moscú “sufrió importantes pérdidas de armamento y personal”, según Kiev.

Por último, la jefatura de las Fuerzas Armadas ucranianas detalló que otros ataques alcanzaron un puente ferroviario en la zona de Svitlodolinske de la región sureña de Zaporizhia, y depósitos de material y municiones rusos en Karlivka, en la zona oriental de Donetsk.

Los ataques rusos matan a cinco personas en Ucrania y causan un gran incendio en Kiev

En paralelo, los ataques rusos sobre Ucrania han causado este domingo al menos cinco muertos. Dos de ellos se registraron en Krivi Rig, ciudad natal del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, quien indicó en sus redes sociales que el ataque causó además 14 heridos.

La mayor siderúrgica ucraniana, ArcelorMittal, confirmó que una de sus instalaciones había sido alcanzada por un ataque con misiles, lo que obligó a la suspensión parcial de sus operaciones.

Zelenski también informó de la muerte de otra persona en la ciudad de Sumy e indicó que “solo esta semana, 13 regiones han sido atacadas” por Rusia con “más de 1.550 drones de ataque, casi 1.560 bombas aéreas guiadas y 62 misiles”.

Por su parte, el jefe de la administración militar de la región de Zaporizhia, Ivan Fedorov, reportó que un hombre y una mujer murieron cuando su vivienda fue alcanzada por un ataque ruso.

Además, en Kiev, los ataques rusos causaron seis heridos y varios incendios, incluyendo uno de gran magnitud en uno de los mercados de libros más grandes de la ciudad, que arrasó los quioscos ubicados cerca de la estación de metro Pochaina.

Los bomberos combatieron las llamas, que generaron columnas de humo negro por toda la capital ucraniana, y se abrieron pasos entre los escombros de lo que solían ser los concurridos pabellones del lugar.

Mientras Kiev repitió que Moscú apunta contra zonas civiles, el ministerio de Defensa de Rusia aseguró que sus ataques de este domingo alcanzaron dos fábricas de piezas de misiles y drones en el área de Kiev, la mencionada planta metalúrgica en Krivi Rig y una refinería en la región central de Poltava.

Un avión militar de España derriba un dron en el espacio aéreo de Rumania

Por otra parte, un caza F-18, perteneciente a un contingente español de la OTAN desplegado en Rumania, derribó este domingo un dron que sobrevolaba ilegalmente el espacio aéreo rumano, en el cuarto incidente de este tipo en ese país en lo que va de 2026.

Si bien el ministerio de Defensa rumano evitó especificar el origen del dron y se limitó a decir que fue detectado por radar al entrar a su espacio aéreo desde la vecina Moldavia, el portavoz del cuartel general militar de la OTAN, el coronel Martin O’Donnell, aseguró que “el dron parece ser ruso”.

De todas formas, O’Donnell indicó que “se están investigando detalles adicionales” e insistió en que la alianza transatlántica se mantiene en constante vigilancia y preparada para defenderse de cualquier amenaza.

Según la cartera de Defensa de Rumania, fragmentos del dron destruido aparentemente cayeron en una zona deshabitada, aunque residentes de pueblos cercanos aseguraron haber escuchado el sonido de la explosión.

Este incidente se produce después de que, en julio pasado, pilotos rumanos derribaran tres drones en tres días, en medio de la intensificación de los ataques rusos contra Ucrania cerca de la frontera.

La ministra de Asuntos Exteriores rumana Oana Toiu afirmó en una publicación en X que el despliegue español en Rumania se incrementó “para reforzar el flanco oriental tras incidentes previos con drones”, destacó que se trata de la cuarta misión de este tipo realizada por España.

La intervención valió el agradecimiento de Bucarest. “¡Gracias, España! Tan solo un día después de participar en las celebraciones y ejercicios del Día de la Armada Rumana, un F-18 Hornet de la Fuerza Aérea Española derribó un dron que había entrado en el espacio aéreo rumano”, escribió el consejero de seguridad nacional de la Presidencia rumana, Marius Lazurca, en su cuenta de X.