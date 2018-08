Michael Jackson: 5 formas en las que el “rey del pop” cambió el mundo de la música para siempre

Falleció a los 50 en 2009. Jackson era un laureado cantante, bailarín, productor, compositor, actor y hasta ícono de la moda para sus admiradores.

La estrella de la música ganó fama mundial como artista en solitario con éxitos como Thriller, Billie Jean y Bad.

Su extensa carrera musical le llevó a ganar hasta 13 premios Grammy y ser considerado un revolucionario.

Aquí te presentamos 5 formas en las que Michael Jackson cambió la música.

1. Abajo con las barreras raciales

Después de que Thriller, su sexto disco en solitario, fuera un gran éxito en 1982, Jackson comenzó a ser llamado el "rey del pop". Durante mucho tiempo, Thrillerfue el mayor éxito de ventas de la historia.

El cantante recibió elogios de la comunidad negra por haber roto las barreras raciales en la industria de la música.

Fue considerado la primera estrella negra que atrajo a un público de todos los orígenes, marcando el inicio de una nueva era para los futuros artistas afroestadounidenses.

Hoy, muchos artistas negros como Usher, Kanye West y The Weeknd aseguran que el fallecido cantante fue una gran influencia para ellos.

2. Innovación

A pocas personas se les hubiese ocurrido sentarse a ver un video musical de 14 minutos hasta 1983, cuando se estrenó el de Thriller, que cambió nuestra forma de verlos.

El video, en el que Jackson baila con zombis y aparece disfrazado de hombre lobo, rompió los moldes en materia de duración y efectos especiales.

La canción revolucionó el concepto de video musical y sus icónicos pasos de baile todavía son populares e imitados.

La revista estadounidense de música Rolling Stone escribió que Thriller fue el evento musical televisivo más importante desde que los Beatles aparecieron en el programa de Ed Sullivan.

Michael Jackson usó sus videos como una expresión de arte y no temió invertir grandes sumas de dinero para producirlos.

Thriller supuestamente costó más de US$500.000 en producir, algo que en ese entonces era una cantidad exorbitante.

Tras publicarse, la prestigiosa revista Time consideró a Michael Jackson "un rescate para la industria musical".

Otros videos como Smooth Criminal, Remember the Time y Black or Whitesiguieron esa estela de innovación y éxitos.

3. Moonwalk

¿Quién puede olvidar la imagen de Michael Jackson agarrándose la entrepierna?

¿O el famoso moonwalk, en el que imita a un hombre caminando en la luna?

Michael Jackson tenía la habilidad de deslizarse con tan poco esfuerzo que casi parecía que estuviera usando efectos especiales en sus actuaciones.

Los pasos de Jackson en el video de Smooth Criminal que desafiaban a la gravedad fueron explicados hace poco por los científicos.

Esa ilusión, copiada tantas veces en múltiples partes del mundo, se obtuvo gracias a la ayuda de zapatos especialmente diseñados y de la fuerza de los músculos del torso del artista, lo que sin duda requirió muchas horas de rigurosa práctica.

4. Energía en vivo

Las actuaciones de Michael Jackson en la pantalla tenían a sus admiradores enganchados... pero fueron las que presenciaron en vivo las que terminaron de enamorarles.

El rey del pop era famoso por irradiar energía y transmitir la sensación de disfrutar la vida en el escenario.

Sus seguidores más fieles se ponían a gritar, llorar y hasta se llegaron a producir desmayos durante sus directos.

Cuando cantó Billie Jean en la celebración del 25° aniversario de la discográfica Motown se ganó un lugar en la historia de la música pop.

El artista también ayudó a crear y popularizar el concepto de "megagiras".

Su gira The Dangerous World Tour en 1992 duró cinco meses y sumó un total de 69 actuaciones.

Antes de su muerte, estaba planeando volver a los escenarios con la gira This Is It; 50 actuaciones que fueron anunciadas como sus últimas.

La venta de billetes rompió récords, pero el artista falleció antes de poder llevarla a cabo.

Una de las compañías de eventos más grandes del mundo, AEG Live, calculó que Jackson hubiera ganado US$50 millones solo en los primeros 10 conciertos.

5. Perfil único

Pese a que Jackson obtuvo un éxito descomunal, también tuvo que lidiar con unacuota de polémica en su vida.

Cuando estaba en la cúspide de su carrera, a inicios de la década de los 2000, se carácter cambió después de una serie de acusaciones en su ámbito privado.

Hoy, su legado es una mezcla de talento natural increíble y un comportamiento extraño.

Esta combinación creó una obsesión mediática que alcanzó niveles incomparables, algo que lo convirtió en una celebridad única.

Con los años, su piel empezó a aclararse y su nariz, a encogerse.

Su misterioso Rancho Neverland y su excéntrico estilo de vida levantaron más de una ceja. Y luego llegaron las múltiples acusaciones de abuso sexual a menores.

El inolvidable artista nunca fue condenado y dedicó sus últimos años a planear su regreso a los escenarios a lo grande, pero su inesperada muerte le impidió materializar su deseo.