PPD cambia directiva: con lista única, diputado Raúl Soto es elegido presidente de la colectividad

El Partido por la Democracia (PPD) realizó este domingo sus elecciones internas. Tras el proceso, el diputado Raúl Soto asumirá oficialmente la presidencia del partido, acompañado de Sebastián Vergara como secretario general y Katherine Araya como tesorera, además de una directiva que representa la diversidad y la fuerza territorial del PPD.

“El PPD tiene un rol muy importante que cumplir en Chile, y que debe ser un actor protagónico en la reconstrucción de la centroizquierda y en la recuperación de la confianza en el progresismo”, señaló Soto.

El parlamentario añadió que “por ello, comienza una nueva etapa para el PPD, llena de esperanza y desafíos. Asumo esta responsabilidad con la convicción de que tenemos que proyectar a nuestra colectividad hacia el futuro, transformándolo en un partido moderno, cercano, digital y defensor de la democracia del Siglo XXI”.

Además, el diputado explicó que buscará que el PPD “recupere su protagonismo, que se conecte con las nuevas generaciones y que vuelva a ofrecer un proyecto de país a las grandes mayorías. Ese es el camino que vamos a construir juntos”.

La nueva directiva asumirá en un momento clave del ciclo político, con la responsabilidad de articular una oposición seria y propositiva, pero también firme y clara frente al gobierno, en defensa de los derechos e intereses de la clase media y los sectores vulnerables del país.

Los resultados oficiales serán informados dentro de las próximas horas por el PPD, luego de que la Comisión Electoral culmine con el proceso. Con ello, se darán a conocer las vicepresidencias que acompañarán a esta nueva directiva nacional.