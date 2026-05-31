Kast en antesala de Cuenta Pública: “Voy a plantear todo un tema de política penitenciaria”

En una entrevista con CNN Chile desde el Palacio de Cerro Castillo, el Presidente de la República, José Antonio Kast, delineó los principales ejes de su gestión y adelantó algunos de los anuncios que marcarán su discurso de este lunes. En una conversación que abordó desde la urgencia de la reforma tributaria hasta la crisis de seguridad, el Mandatario reconoció la complejidad de administrar el Estado, admitiendo que, efectivamente, “otra cosa es con guitarra”, y señaló que su equipo trabaja para “afinar” las áreas que han presentado mayores dificultades.

También aseguró que espera que su gobierno sea sucedido por otra administración de derecha; reconoció que no contemplaba realizar un cambio de gabinete en esta etapa, pero sostuvo que la permanencia de las ministras Sedini y Steinert “no permitía avanzar”; y afirmó que ve en Martín Arrau —junto a otros colaboradores de su administración— “pasta de presidenciable”.

“Vamos a lograr el ‘aislamiento total'”

Uno de los puntos más esperados de su próxima alocución es la estrategia para enfrentar el crimen organizado y la crisis carcelaria. Kast fue enfático al criticar la gestión de seguridad del gobierno anterior, señalando que los índices de criminalidad y narcotráfico aumentaron debido al incumplimiento de las metas propuestas. Según el mandatario, su administración está avanzando “paso a paso” en el control de barrios y la persecución del delito.

En este contexto, el Presidente adelantó que la Cuenta Pública tendrá un componente central en materia carcelaria. Al ser consultado sobre la construcción de nuevos recintos y el régimen de visitas, Kast afirmó que en el discurso de este lunes “voy a plantear todo un tema de política penitenciaria”, donde se delineará el plan nacional para el sector.

El objetivo principal de esta nueva política será lograr el “aislamiento total” de los reos de alta peligrosidad, evaluando si esto se concretará a través de una “mega cárcel”, unidades de máxima seguridad dentro de los recintos actuales o nuevas cárceles de menor tamaño.

“Vamos a lograr que los inmigrantes ilegales abandonen el país”

La política migratoria, uno de los ejes de su campaña, fue otro de los temas de alta tensión en la entrevista. El mandatario defendió la promesa de regularizar la situación fronteriza y abordar la permanencia de inmigrantes irregulares en el país.

A pesar de los cuestionamientos sobre el ritmo actual de las expulsiones y la infraestructura digital heredada, Kast ratificó su meta de campaña.

El Presidente aseguró con determinación que, durante su mandato de cuatro años, “vamos a lograr que los inmigrantes ilegales abandonen el país, sea voluntariamente o de manera obligatoria”. Explicó que el primer paso fue el cierre de fronteras y que, en los próximos meses, se verá un cambio en la velocidad de estos procesos a medida que se actualicen las plataformas y trámites que presentaban retrasos considerables.

Economía: Competitividad tributaria y el debate sobre Codelco

En materia económica, el Presidente Kast se mostró firme en la necesidad de que Chile recupere su competitividad y certeza jurídica. Su principal apuesta es una rebaja en el impuesto a las empresas al 23%, meta que considera fundamental para incentivar la inversión.

Aunque se mostró abierto al diálogo en el Senado respecto a plazos de invariabilidad tributaria o montos de inversión, descartó de plano avanzar en impuestos a la riqueza, calificando la lógica de “súper impuestos a los súper ricos” como una estrategia que no ayuda al desarrollo de los países.

“Nosotros lo que hemos dicho es que esa lógica de ricos, pobres, del súper impuesto a los súper ricos, no es lo que ha ayudado a ningún país a salir adelante”, dijo el Presidente.

Respecto a las empresas estatales, Kast calificó la situación financiera de Codelco como “dramática” y señaló que la prioridad actual es “ordenar las cuentas”.

Si bien no comprometió una privatización, sí se mostró abierto a la participación de privados en la propiedad y llamó a “abrir el debate” sobre el modelo de la minera estatal, argumentando que hoy no existe información clara sobre lo que ocurre dentro de la institución tras la renuncia de figuras clave en su directorio.

Modernización del Estado y autocrítica presidencial

Un tema recurrente en la entrevista fue la eficiencia del gasto público y la estructura del aparato estatal. El mandatario calificó como una “buena idea” la posible fusión del Ministerio del Interior con la Secretaría General de Gobierno (Segegob), con el fin de racionalizar el Estado tras la creación del Ministerio de Seguridad. Además, defendió la revisión del uso de recursos en organismos como Junaeb, asegurando que el objetivo no es recortar raciones de alimento, sino garantizar el buen uso de los fondos públicos.

“Hay palabras que uno puede haber usado de una manera distinta”

Al reflexionar sobre sus primeros meses en La Moneda, Kast mostró un tono reflexivo sobre su comunicación política.

Al ser consultado por sus declaraciones pasadas sobre un “Estado en quiebra” o el uso de hipérboles, el mandatario confesó que se arrepiente de “palabras que uno puede haber usado de una manera distinta”, reconociendo que a veces el acento puesto en ciertos términos puede generar debates que distraen de los problemas de fondo. No obstante, valoró que dichas palabras a menudo fuerzan un análisis detallado de la realidad nacional.

El futuro político y los cambios de gabinete

Finalmente, el mandatario abordó la reciente salida de las ministras Sedini y Steinert. Aunque aseguró haberlas nombrado con “mucha convicción”, reconoció que el desgaste del debate político hizo necesarios los cambios antes de lo previsto. Kast enfatizó que es doloroso pedir renuncias, pero que las decisiones deben tomarse cuando el equipo requiere un nuevo impulso.

Mirando hacia el futuro, el Presidente vinculó el éxito de su administración con la capacidad de dar continuidad a su sector político. Mencionó que existen diversos liderazgos con potencial para sucederlo, destacando entre ellos a Martín Arrau, a quien le ve “pasta de presidenciable” junto a otros colaboradores. El objetivo final, según Kast, es consolidar un estilo de gobierno que priorice la seguridad, la salud y la infraestructura para mejorar la calidad de vida de los chilenos.