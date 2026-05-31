Colombia: De la Espriella y su propuesta estilo Bukele-Milei pasa al balotaje contra petrista Cepeda

El candidato de derecha —también catalogado ultraderecha— Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y el oficialista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, diputarán en segunda vuelta la Presidencia de Colombia el próximo 21 de junio al ser los más votados en la primera ronda celebrada este domingo.

Con el 98,27 % de las mesas contabilizadas, De la Espriella da la sorpresa al pasar de los 10 millones de votos (43,74 %), un resultado mejor que el que le daban las encuestas, en las que siempre estuvo en segundo lugar, detrás de Cepeda.

El candidato de la izquierda, por su parte, quedó en segundo lugar, con 9,5 millones de papeletas (40,90 %), cuando falta por informar menos del 2 % de las 122.020 mesas dispuestas para las elecciones de este domingo, según la Registraduría nacional, entidad que organiza las elecciones.

Sin embargo, como ninguno obtuvo la mitad más uno de los votos necesaria para proclamarse vencedor en primera vuelta, De la Espriella y Cepeda irán a una segunda ronda en tres semanas.

El tercer puesto es para la senadora Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, que recibe 1,6 millones de votos en esta medición parcial (6,91 %).

Valencia es la gran perdedora de estas elecciones porque su votación es muy inferior al 12 % que le daban las últimas encuestas, e incluso menor a los 3,2 millones de votos que obtuvo el pasado 8 de marzo en la consulta de partidos de centro y derecha en la que fue elegida candidata.

En cuarto se sitúa Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad & Compromiso, con 992.510 votos, que representan el 4,26 %.

Otra candidata de centro, la exalcaldesa bogotana Claudia López, se sitúa en el quinto lugar con 221.058 votos (0,94 %).

Quién es Abelardo de la Espriella

La escena se ha repetido en los últimos meses en distintas plazas de Colombia, donde los votantes se entregan al show del “Tigre”, como este candidato presidencial se hace llamar.

Tras una campaña rodeada de ruido mediático, este abogado y empresario acaba de sacudir el tablero de la política colombiana.

De la Espriella (Bogotá, 1978) ganó este domingo la primera vuelta de las elecciones con un 43% de los votos y se disputará la presidencia en la segunda vuelta con el líder de izquierda Iván Cepeda, que quiere dar continuidad a las políticas del presidente Gustavo Petro.