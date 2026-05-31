La agenda de Kast para la Cuenta Pública: foto oficial, comité de seguridad y reuniones políticas

Una jornada cargada de actividades tendrá este lunes el Presidente José Antonio Kast, quien encabezará su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional y posteriormente sostendrá una serie de reuniones políticas y de seguridad en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar.

La agenda comenzará a las 11:00 horas con la fotografía oficial junto a su gabinete de ministros, instancia previa al principal hito del día: la Cuenta Pública 2026, programada para las 12:00 horas en la Sala de Honor del Congreso Nacional, en Valparaíso.

Tras exponer ante el país los principales lineamientos y anuncios de su administración, el Mandatario retomará las actividades en Cerro Castillo. A las 15:30 horas encabezará un Comité Político y de Seguridad Ampliado, encuentro que reunirá a ministros de Estado y a autoridades de las Fuerzas Armadas y de Orden para abordar las prioridades del Ejecutivo en materia de seguridad.

Más tarde, a las 18:00 horas, Kast sostendrá una reunión con senadores y diputados de su sector, acompañado por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. La cita estará enfocada en exponer los contenidos de la Cuenta Pública y coordinar la estrategia legislativa del oficialismo para los próximos meses.

La jornada culminará a las 20:00 horas con una reunión privada entre el Presidente y los senadores republicanos, en un encuentro destinado a evaluar el escenario político tras el mensaje presidencial y alinear las prioridades del bloque oficialista de cara a la agenda legislativa que comenzará a discutirse en el Congreso durante las próximas semanas.