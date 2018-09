Cintas de Bi Gan y Abbas Fahdel serán parte de la selección oficial de la 25ª edición del FICValdivia

El certamen cinematográfico ha anunciado parte de su Selección Oficial para este aniversario por sus 25 años de existencia: 23 filmes en sus tres secciones competitivas para largometrajes, contando con trabajos de Europa, Oriente Próximo, África, Asia y América Latina, así como premieres latinoamericanas y otras películas que tendrán su estreno mundial en Valdivia. Además de los filmes en competencia, se anunciaron las películas que formarán parte de la apertura y clausura del festival, que se realizará entre el 8 y el 14 de Octubre.

Muestra Aniversario

FICValdivia realizará una muestra especial con motivo de su aniversario, 25 Años/ 25 Films Chilenos, la muestra contará con 6 largometrajes nacionales que han marcado la historia reciente del cine chileno y 19 cortometrajes de directoras y directores chilenos que formaron parte de la programación del Festival de Cine de Valdivia en toda su historia. Además, son varias las novedades que se presentarán durante los principales eventos del Festival: “tanto la ceremonia de Inauguración como la de Premiación contarán con una serie de hitos y sorpresas, dentro de las cuales estarán la exhibición de dos rescates históricos realizados por el festival: La Maleta de Raúl Ruiz, recuperada por el Festival en conjunto con la Cineteca de la Universidad de Chile y de la cual celebraremos diez años desde su estreno mundial en la 15º edición y cincuenta y cinco desde su filmación.

En la ceremonia de Premiación se exhibirá una pieza emblemática de la filmografía del sur: El último cuatrero de Armando Sandoval, que fue parte del rescate patrimonial realizado por el Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia y que será nuevamente musicalizado en vivo por la Orquesta de Cámara de Valdivia, tal como en su reestreno en el FICValdivia del año 2010”, subraya Raúl Camargo, Director del Festival.

Para este aniversario del Festival Internacional de Cine de Valdivia en su programación se ha propuesto dos programas dobles, constando de un cortometraje y un largometraje tanto en Apertura como para Clausura del evento. En el caso de la Apertura, contará con la exhibición en Premiere Latinoamericana del cortometraje Blue del director tailandés Apichatpong Weerasethakul, uno de los directores más aclamados por la crítica del siglo XXI y que quien ha formado parte anteriormente de la programación del festival, en la última ocasión en la sección de Gala con el filme Cemetery of Splendor el año 2015.

El largometraje de apertura será el segundo filme del director chino Bi Gan, Long Day’s Journey Into Night, exhibido también en calidad de Premiere Latinoamericana. La película, estrenada en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes de este año, sigue la exploración visual única del director luego de su ópera prima, Kaili Blues (que formó parte de la Competencia Oficial del FICValdivia el año 2015), esta vez experimentando con las imágenes en tres dimensiones.

Para cerrar la celebración del festival se proyectará el último trabajo del destacado realizador chileno José Luis Torres Leiva, el cortometraje Sobre cosas que me han pasado, basado en el libro de Marcelo Matthey del mismo nombre, el cual tendrá su premiere mundial en el Festival de San Sebastián. El largometraje que cerrará el certamen será la Premiere Latinoamericana de Yara, tercer largometraje del director iraquí Abbas Fahdel, quien remeció el mundo audiovisual el año 2015 con su documental de más de cinco horas de duración Homeland: Iraq Year Zero, el cual se exhibió en el Festival de Valdivia de ese mismo año. Fahdel esta vez dirige una ficción, entrando en temas de migración y desplazamiento como lo sabe hacer alguien que lo ha vivido en carne propia.

Selección Oficial Largometraje Internacional

La Selección Oficial de la categoría Largometraje Internacional del 25° FICValdivia cuenta con dos películas nacionales: La Casa Lobo, de Cristóbal León y Joaquín Cociña (Chile, 2018, 74’), Premiere Chilena, estrenada mundialmente en la Berlinale; y Enigma, de Ignacio Juricic (Chile, 2018, 80’), Premiere Internacional, siendo Valdivia el segundo festival a nivel mundial en tener la proyección de esta ópera prima que se estrenará en el Festival de San Sebastián. También se contará con la Premiere Latinoamericana de Familia sumergida, de María Alché (Argentina, 2018, 91’), el primer largo de esta actriz y directora, invitada internacional al festival el año 2016.

El resto de los filmes que completan las 12 seleccionadas son: Ainhoa, yo no soy esa, de Carolina Astudillo (España, 2018. 98’), Premiere Latinoamericana; Braquer Poitiers, de Claude Schmitz. Francia. 2018. 60’, Premiere Internacional; Casanovagen, de Luis Donschen (Alemania, 2018, 67’), Premiere Latinoamericana; Cassandro the exotico!, de Marie Losier. Francia. 2018. 73’. Premiere Latinoamericana; Esta película la hice pensando en ti, de Pepe Gutiérrez (México, 2018, 66’), Premiere Internacional; Still recording, de Saaed Al Batal y Ghiath Ayoub (Siria, Líbano, Qatar, Francia, Alemania, 2018, 116’), Premiere Internacional; Our House, de Yui Kiyohara (Japón, 2017, 80’), Premiere Chilena; Sobre tudo sobre nada, de Dídio Pestana (Portugal, 2018, 87’), Premiere Internacional; y Erased,_Ascent of the Invisible, de Ghassan Halwani (Líbano, 2018, 76’), Premiere Latinoamericana, cerrando la selección.

Selección Oficial Largometraje Chileno

La sección Competitiva de Largometraje Chileno en este año cuenta con cuatro estrenos mundiales absolutos: Los sueños del castillo, de René Ballesteros (Chile, 2018, 72’); Vivir allí no es el infierno, es el fuego del desierto. La plenitud de la vida quedó ahí como un árbol, de Javiera Véliz (Chile, 2018, 58’); Zurita, de Alejandra Carmona (Chile, 2018, 76’); y Cielo de agua, de Margarita Poseck (Chile, 2018, 57’).

Dos filmes cuyo estreno mundial fue en el Festival de Marseille completan la Selección Oficial: Las Cruces, de Carlos Vásquez y Teresa Arredondo (Chile, 2018, 75’), Premiere Internacional; y Una vez la noche, de Antonia Rossi (Chile, 2018, 76’), Premiere Internacional.

Selección Oficial Largometraje Juvenil Internacional

Una de las diversas formas de celebrar el 25 aniversario del Festival Internacional de Cine de Valdivia es con la creación de una nueva sección competitiva, dirigida al público juvenil, tanto millenial como post-millenial, que cuenta con filmes de Latinoamérica, Europa y Asia.

Son cinco filmes con temáticas y protagonistas juveniles: Amal, de Mohamed Siam (Egipto, Líbano, Alemania, Francia, Noruega, Dinamarca, Qatar, 2017, 83’), Premiere Latinoamericana; Amiko, de Yoko Yamanaka (Japón, 2017, 66’), Premiere Latinoamericana; The best thing you can do with your life, de Zita Erffa (Alemania, México, 2018, 93’), Premiere Chilena; Primas, de Laura Bari (Argentina, 2017, 100’) Premiere Chilena; y Yonlu, de Hique Montanari (Brasil, 2017, 88’), Premiere Latinoamericana.

Muestra 25 años/25 films chilenos

“Queremos recordar nuestra historia y celebrarla junto a nuestra audiencia y los directores nacionales que nos han acompañado durante todos estos años permitiendo que FICValdivia sea lo que es hoy”, apunta Raúl Camargo respecto de la muestra 25 años 25 films, que contará con 6 largometrajes nacionales que han marcado la historia reciente del cine chileno y 19 cortometrajes de directoras y directores chilenos que formaron parte de la programación del Festival de Valdivia en toda su historia, sumando 25 filmes proyectados imperdibles para entender el último cuarto de siglo del cine nacional:

Cortometrajes

Reunión de familia, de Andrés Wood (1994)

Reunión, de Tomás Welss (1995)

Gallo de pelea, de Alicia Scherson (1996)

Desde siempre, de Marialy Rivas (1997)

El cielo y la tierra son tan viejos como yo y las 10 mil cosas son una sola, de Fernando Lavanderos (1998)

Se arreglan fotos, de Matías Bize (1998)

Como alitas de chincol, de Vivienne Barry (2002)

El Tesoro de los caracoles, de Cristián Jiménez (2004)

Obreras saliendo de la fábrica, de José Luis Torres Leiva (2005)

Las bicicletas, de Sebastián Brahm (2005)

Cessna, de Dominga Sotomayor (2006)

Los trapecistas, de Maite Alberdi (2006)

Lo que trae la lluvia, de Alejandro Fernández Almendras (2007)

Lucía/Luís de Niles Atallah, Cristóbal León y Joaquín Cociña (2007-2008)

La ducha, de María José San Martín (2010)

El monte de Gabriel, de Christopher Murray (2010)

Al final: la última carta, de Tiziana Panizza (2012)

San Juan, la noche más larga, de Claudia Huaiquimilla (2012)

Historia de un oso, de Gabriel Osorio y Patricio Escala (2014)

Largometrajes

La sagrada familia, de Sebastián Lelio (2005)

Mirageman, de Ernesto Díaz Espinoza (2007)

Gatos viejos, de Sebastián Silva y Pedro Peirano (2010)

El otro día, de Ignacio Agüero (2012)

Naomi Campbel, de Camila Donoso y Nicolás Videla (2013)

Neruda, de Pablo Larraín (2016)

Los abonos para 25° FICValdivia ya se encuentran a la venta a través de ficvaldivia.cl con precios para público general y estudiantes.

FICValdivia es un proyecto auspiciado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y cuenta con el apoyo de la Universidad Austral de Chile, el Gobierno Regional de Los Ríos, la Ilustre Municipalidad de Valdivia y la Corporación para el Desarrollo de la Región de los Ríos. Todos estos organismos trabajan en conjunto al Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia para celebrar este primer cuarto de siglo.