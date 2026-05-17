“Malestar social y crisis política” de Alberto Mayol: Una transformación histórica profunda

¿Qué ocurre cuando una sociedad empieza a vaciar de sentido sus propios mecanismos de autoridad? En su más reciente libro, “Malestar social y crisis política” (Editorial Catalonia), Alberto Mayol no aborda el malestar como una simple suma de enojos o protestas, sino como una transformación histórica profunda, capaz de deslegitimar a las élites, alterar los ejes tradicionales de la política y abrir paso a escenarios inciertos.

El sociólogo plantea un nuevo marco conceptual para explicar cómo las instituciones y discursos se deforman y se replican patológicamente, contaminando la vida pública con formas desiertas de poder.

De la filosofía a la política real, este libro combina pensamiento clásico (Gramsci, Weber, Arendt, Benjamin) con análisis empírico del presente, mostrando cómo las democracias occidentales enfrentan un proceso de degeneración simbólica comparable al de una enfermedad sistémica.

Revisa el comentario completo a continuación:



