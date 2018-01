Hace 23 horas un usuario del sitio local de quejas, reclamos.cl escribió "Están intentando utilizando los computadores de los usuarios que visitan el sitio parahacer minería de criptomonedas. Feo". Bajo el título "Uso malicioso de scripts para minar Bitcoins" y adjuntando unas fotos de dos pantallazos con una serie de códigos ilegibles para un usuario poco entendido con la tecnología, sacó a la luz una cuestionada práctica a nivel mundial, que la página web local reconoció estar utilizando.

Durante el día de ayer otros usuarios entendidos en el tema se sumaron al reclamo. "Revisando el código fuente de Reclamos.cl me doy cuenta que tiene incluído un script para minar cripto-monedas en los computadores de sus visitantes... ¿Es esto ético?

Creo que de buena o mala fé, el público necesita una explicación", dijo otro visitante.

Minar Bitcoins, es el término utilizado para explicar un fenómeno bien particular y cuestionado desde la ética en varios países donde se tranzan criptomonedas. "En efecto, las monedas criptográficas, como el Bitcoin, se generan usando ciertos algoritmos, y para conseguirlas, así como para gestionar las transacciones, se necesita potencia de proceso. Poner a tu ordenador a trabajar para crear nuevos bloques y aprobar transacciones es lo que se conoce como minar Bitcoins. Si encuentras uno, te lo quedas para tí", explica el sitio computerhoy.com. De allí lo cuestionado de la práctica.

Hace unas horas el sitio especializado en tecnología FayerWayer hizo eco de lo publicado en reclamos.cl, evidenciando que la web estaba utilizando esta práctica, que fue reconocida a los usuarios que reclamaron con la siguiente declaración.

"Este código es el mismo que se le descubrió a The Pirate Bay hace un tiempo atrás y al Wi-Fi de Starbucks en Argentina. Se trata de un script que se ejecuta solo en equipos de escritorio y no celulares. Su existencia nos la avisó un lector de FayerWayer y al entrar al sitio inmediatamente nos saltaron las alertas del antivirus", explicó FayerWayer.

Tiempo después y través de su sitio, Reclamos.cl reconoció la práctica que calificó como un experimento.

"Lo Que Indica El Reclamante Es Totalmente Cierto

2 Enero, 2018 - 16:20

Efectivamente el viernes pasado iniciamos la evaluación de ese mecanismo para aumentar los recursos del sitio mediante la moneda MONERO. Luego de algunos días de evaluación los resultados son bastante malos, ya que en estos 4 días han generado $ 5.452 pesos. Es poco, por lo que probablemente luego de la evaluación suspenderemos su uso. Dado que es un experimento, no informamos mayormente a los usuarios. Lo mejor hubiera sido tal vez poner una viñeta informando el experimento, a pesar de que habitualmente estamos haciendo pruebas de mejoras. Gracias por la llamada de atención! Feliz 2018!", señalaron administradores de la página.

El sitio dijo además en horas de la mañana a FayerWayer que no tenía conocimiento de los reclamos éticos en cuanto a invadir así los pc de sus usuarios, eso pese a que los casos de Starbucks en Argentina y The Pirate Bay han sido ampliamente conocidos por usuarios de criptomonedas y puestos en antecedente como conductas que no van a ser aceptadas en medio de los vacíos legales que rodean a estas divisas virtuales.