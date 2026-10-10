El primer 18-O de Kast en La Moneda y la promesa de indultos que le cobran los libertarios

El Gobierno de José Antonio Kast no deja atrás el 18-O. El Presidente llevó el estallido social hasta Naciones Unidas para explicar parte de los problemas económicos y de seguridad del país. Esta semana, su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que Chile todavía está “asustado” por aquella crisis y llamó a los empresarios a perder el miedo.

Pero el discurso tiene una cuenta pendiente. A siete años del estallido, Kast se prepara para su primer 18 de octubre en La Moneda con una promesa que comienza a pasarle la cuenta desde la derecha: indultar a uniformados condenados por hechos de 2019.

Y los libertarios quieren ponerle fecha.

“Creo que sería una señal importante que se concrete en esta fecha. Hay personal de militares y carabineros que defendieron el orden público y llevan años esperando. El Presidente tiene un compromiso pendiente y nosotros estamos esperando que lo cumpla desde marzo”, afirmó el vicepresidente del Partido Nacional Libertario (PNL) y jefe de bancada, diputado Hans Marowski, en declaraciones remitidas a El Mostrador.

Aunque no integra el oficialismo, el PNL mantiene interlocución directa con Kast y se ha convertido en una voz insistente a la hora de cobrarle sus compromisos desde la derecha.

Esta vez, la subjefa de bancada libertaria, Paulina Muñoz, fue más lejos y lanzó una advertencia al Mandatario.

“Si el Presidente no quiere tomar esa decisión, que nos la deje a nosotros en el Congreso a través del proyecto de indulto general, porque a nosotros sí que no nos va a temblar la mano cuando haya que indultar a nuestros héroes”, sostuvo.

La presión libertaria, sin embargo, sigue sin una respuesta concreta. Hasta la tarde del viernes, la bancada del PNL no había recibido una definición del Ejecutivo sobre los indultos, mientras el Gobierno tampoco se había pronunciado sobre la posibilidad de anunciarlos el próximo 18-O.

También le cobran en el oficialismo

Kast fue categórico durante su campaña. En marzo de 2025 aseguró que, si llegaba a La Moneda, indultaría a carabineros condenados por hechos vinculados al estallido. Casi siete meses después de asumir, aquello sigue sin concretarse.

Y la presión no viene solo de los libertarios.

En agosto, 60 diputados de distintas bancadas, entre ellos, Sergio Bobadilla (UDI), Francisco Orrego (RN), Enrique Bassaletti y Valentina Becerra (Republicanos), además de Hans Marowski (PNL), suscribieron una carta solicitando a Kast evaluar indultos para uniformados condenados por hechos del estallido.

Antes, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, había respaldado el proyecto de indulto general impulsado por el PNL, del cual también es uno de los patrocinantes.

La diferencia es que ahora los libertarios quieren ponerle fecha a una promesa pendiente: el próximo 18 de octubre.

La impaciencia tampoco es nueva. En septiembre, tras reunirse con Kast en Cerro Castillo, Johannes Kaiser afirmó que no percibía disposición del Ejecutivo para avanzar en esta materia.

La Moneda, en cambio, insiste en evaluar las solicitudes caso a caso, sin comprometer plazos. Tampoco ha otorgado urgencia al proyecto de indulto general presentado en junio, que permanece en su primer trámite en el Senado.

La oposición busca quitarle a Kast la facultad de indultar

En la vereda contraria, diputados opositores, entre ellos, Gustavo Gatica, Lorena Fries y Emilia Schneider, impulsan una reforma constitucional para eliminar la facultad presidencial de otorgar indultos particulares. El proyecto, ingresado en marzo y aún en primer trámite, cuestiona la discrecionalidad del Primer Mandatario para modificar penas impuestas por los tribunales.

La iniciativa también apunta a una contradicción política: recuerda que quienes ejercían como parlamentarios de derecha en el periodo anterior, como Felipe Kast, Iván Moreira, José García Ruminot y Luciano Cruz-Coke, promovieron reformas similares durante el Gobierno de Gabriel Boric. “El problema del indulto particular no es quién lo ejerce, sino que exista”, sostiene el texto.

El Gobierno no suelta el 18-O

La paradoja es que, mientras Kast y Quiroz mantienen vivo el 18-O para explicar los problemas del país, La Moneda sigue sin dar a los libertarios la señal que reclaman: concretar los indultos prometidos en campaña. El Ejecutivo habla del estallido, pero evita poner fecha a una de sus consecuencias políticas pendientes.

En septiembre, ante la ONU, Kast sostuvo que octubre de 2019 quebró al país y atribuyó a ese periodo consecuencias sobre la inversión, el empleo y la violencia. Quiroz retomó esa interpretación esta semana, en plena discusión del Presupuesto 2027 y bajo cuestionamientos por los recortes y el desempeño económico.

“Estamos todos asustados todavía por el 18 de octubre”, aseguró el ministro ante empresarios cristianos, a quienes llamó a levantar la voz e impulsar cambios.

La disputa también alcanza al relato sobre lo ocurrido hace siete años.

La diputada Muñoz sostuvo que el estallido fue “organizado, orquestado, planificado y financiado desde el extranjero”, atribuyendo participación al Partido Comunista y al Frente Amplio.

Sin embargo, la comisión investigadora presidida por su compañero de bancada Hans Marowski no logró identificar a los instigadores de la violencia ni acreditar mecanismos de financiamiento. Su informe, aprobado en agosto, incluso cuestionó la respuesta del Gobierno de Sebastián Piñera, provocando el rechazo de Chile Vamos.

Así, Kast llega a su primer 18-O como Presidente con dos discusiones abiertas: las consecuencias de una crisis que su Gobierno sigue invocando para explicar problemas actuales y los indultos que prometió durante la campaña.

Mientras La Moneda mantiene la revisión caso a caso, los libertarios ya escogieron la fecha para cobrarle. El 18 de octubre está a la vuelta de la esquina y la decisión sigue en manos del Presidente.