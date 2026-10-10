La clásica obra censurada “Lo crudo, lo cocido y lo podrido” llega a Identidades Festival

Escrita por Marco Antonio de la Parra en 1978 y censurada tras su estreno en el Teatro de la Universidad Católica, Lo crudo, lo cocido y lo podrido vuelve a los escenarios bajo la dirección de Elsa Poblete, quien retoma la puesta en escena original de Gustavo Meza para ofrecer una nueva lectura de esta obra emblemática del teatro chileno. El montaje llegará este domingo 11 de octubre a las 19:00 horas a las Ruinas de Huanchaca, en el marco de Identidades Festival.

Para Poblete, la permanencia de la obra se explica por su capacidad de dialogar con distintas épocas sin agotar sus posibilidades de interpretación.

“El secreto, la virtud de la obra es que ya se ha convertido en un clásico. Y es un clásico porque, como los clásicos, no terminan de decir lo que tienen que decir”, señala la directora en conversación con El Mostrador.

Según recuerda Poblete, la obra fue considerada “grosera e indecente” cuando se estrenó en 1978 en el Teatro de la Universidad Católica. Posteriormente, Gustavo Meza decidió incorporarla al repertorio de Teatro Imagen, compañía que fundó junto a un equipo de artistas en los primeros meses posteriores al golpe militar de 1973.

Con algunos de los intérpretes originales y otros integrantes, la compañía llevó la obra a escena y consiguió una respuesta exitosa del público. Años después, el montaje volvió a presentarse en 2010, a petición de Teatro A Mil, en el contexto de las celebraciones del Bicentenario, y nuevamente en 2014, para conmemorar los 40 años de Teatro Imagen.

Esta trayectoria es parte de lo que Poblete busca preservar y, al mismo tiempo, actualizar en su dirección de 2026. Su propuesta no pretende desprenderse del trabajo original de Meza, sino sumar una nueva mirada a una obra cuyos contenidos siguen interpelando al presente.

La libertad como tema permanente

Uno de los ejes centrales de Lo crudo, lo cocido y lo podrido es la libertad, particularmente la libertad de pensamiento y la posibilidad de expresar y ejercer las propias ideas. Para Poblete, estos asuntos mantienen su relevancia tanto en el ámbito social y político como en las relaciones personales.

“Hay un tema central que tiene que ver con la libertad, con la libertad de pensamiento, con la libertad del ejercicio de las ideas. Y eso es algo permanente”, explica.

La directora sostiene que la obra permite distintas lecturas porque aborda situaciones reconocibles en una sociedad, una familia o un grupo humano: la imposición de la autoridad, la dificultad de aceptar otras perspectivas y la imposibilidad de convivir cuando se niega al otro la oportunidad de expresarse.

Estos contenidos se despliegan a través de una combinación de humor, ironía y sentido dramático e histórico. La obra incorpora, además, rituales vinculados con distintos momentos de la vida, como el nacimiento, el matrimonio y la muerte, configurando una propuesta que Poblete define como muy completa, con elementos de humor negro y contrastes que enriquecen su lectura.

La directora también destaca que el texto no se limita a una interpretación política o social, sino que sitúa en el centro al ser humano y su posibilidad de desarrollarse como individuo, con sus propias ideas, deseos y necesidades.

Una mujer que guarda el destino del grupo

La obra presenta a cuatro hombres y una mujer, un personaje femenino que, según explica Poblete, es tratado por los demás principalmente como la hija de un hombre. Sin embargo, su función dentro de la historia va más allá de esa relación y adquiere un carácter simbólico.

La mujer, interpretada en este montaje por Denise Nazal en el papel de doña Eliana, es la cajera y administradora del restaurante donde transcurre la acción. Para la directora, su personaje contiene buena parte de las claves de la obra: tiene en sus manos el destino del grupo humano que permanece encerrado en ese espacio.

“Ella es, en este caso, como la contenedora de toda la historia, la que tiene en sus manos escrito todo el destino de este grupo humano”, explica Poblete.

Desde esa posición, el personaje también representa una sociedad distorsionada, que ha perdido sus referentes y cuyo rumbo todavía resulta incierto. Su dificultad para comprender plenamente la realidad contrasta con el poder que conserva sobre el destino de los demás, una tensión que conecta con las distintas capas de sentido que la directora reconoce en el texto.

El encuentro con el público de Antofagasta

La presentación en Identidades Festival representa para Poblete una oportunidad para compartir el trabajo de la compañía con un público que cuenta con una trayectoria de encuentro con las artes escénicas.

“Para nosotros es una alegría inmensa, un orgullo ser considerados en la programación”, afirma la directora, quien destaca la labor de Alejandra Rojas y del equipo organizador del festival.

La función en Antofagasta será también parte del recorrido de esta nueva etapa de la obra. Tras su presentación en Identidades Festival, el montaje regresará a Santiago el 22 de octubre, donde iniciará una temporada en la Sala Imagen Gustavo Meza, el nuevo espacio de la compañía, que forma parte del centro Arte-Imagen.

La temporada se extenderá hasta el 14 de noviembre y comenzará con un homenaje a Marco Antonio de la Parra y Gustavo Meza, en reconocimiento a la decisión de llevar la obra a escena durante la dictadura, pese a la censura que había enfrentado.

Para Poblete, retomar este clásico ha sido también una experiencia creativa y colectiva. La directora destaca la confianza del elenco y el trabajo armonioso que ha permitido desarrollar esta nueva puesta en escena.

Datos de la función

Obra: Lo crudo, lo cocido y lo podrido

Lo crudo, lo cocido y lo podrido Dramaturgia: Marco Antonio de la Parra

Marco Antonio de la Parra Dirección: Elsa Poblete, sobre la puesta en escena original de Gustavo Meza

Elsa Poblete, sobre la puesta en escena original de Gustavo Meza Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026

Domingo 11 de octubre de 2026 Hora: 19:00 horas

19:00 horas Lugar: Ruinas de Huanchaca, Antofagasta

Ruinas de Huanchaca, Antofagasta Entradas aquí