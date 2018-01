Marcela Aranda fue una de las expositoras en la Cámara de Diputados para la Comisión de Derechos Humanos donde se discutía el proyecto de identidad de género, que ha generado conflicto, ya que se aprobó la idea de legislar.

La iniciativa fue aprobada en general por 8 votos contra 4 y será discutida de manera particular los días 9, 10 y 11 de enero en la misma instancia. Sin embargo, Sebastián Piñera junto a Chile Vamos anunció que rechazarán el proyecto de ley, que tiene discusión inmediata y que se tramita hace cuatro años en el Congreso.

Tras la serie de presentaciones que se realizaron ayer, la que generó controversia fue la vocera del Bus de la Libertad que se llevó toda la atención por su exposición que tituló Mi Hijo.

Aranda hizo hincapié en que el Movilh, dirigido por Rolando Jimenez, manipuló a su hija Carla González Aranda y le impide verla. “Para una madre, un hijo mayor de edad no deja de ser un hijo y tampoco deja el cuidado que debe tener con él (…) Hubo una utilización mediática de un ser humano frágil, que un día va a volver a nuestra casa y lo vamos a apoyar con todo el amor que siempre hemos tenido", explicó la líder evangélica, refiriéndose a la conferencia de prensa que dio su hija hace unas semanas. Y agregó que “cuando mi hijo apareció aquí (en conferencia de prensa) yo llevaba un año sin verlo. El 8 de noviembre del 2016 dejé de ver a mi hijo, cuando él me contó que se sentía una persona transexual, cuando se lo llevó el lobby de la diversidad sexual y no me dejó hablar con él".

Según Aranda su hija “nunca antes manifestó ninguna actitud afeminada ni ninguna actitud que manifestara una inclinación hacia el sexo femenino. Su vida ha sido dura, no puedo contarla porque es privada, pero corresponde a una de las causas de disforia de género”.

“La encuesta T de la semana pasada la leí completa, la muestra son 315 personas que viven la realidad transexual y no se muestra al más del 93% que revierten de manera natural cuando presentan un grado de disforia”, explicó.

La representante del bus de la libertad relató que ha participado todos los años en Naciones Unidas y la OEA y recibió violencia física, denunciada en República Dominicana el año pasado, donde señala la "golpearon durante dos horas”.

Además habló de las acciones que han realizado para "ayudar" a su hija. “Este es el informe judicial de todo lo que hemos intentado hacer por nuestro hijo, cómo afecta a sus hermanos la historia de Rubén, pero no lo puedo mostrar. Está bajo tratamiento hormonal que le va a pesar el resto de sus días”.

Y manifestó que “usando la realidad transexual se está haciendo una modificación antropológica en Chile. Cuando se naturaliza las identidades de género, se desnaturaliza la heterosexualidad”.

También aprovechó de aclarar que “en 2014 mi hijo cursaba 8° básico en el colegio de la esquina de mi casa, así que imposible que hace 3 años yo no lo viera (…) Cuando cumplió 18 años se fue de la casa, no puedo contar en público su experiencia, pero es complejísima y tiene que ver con acciones en el área de la sexualidad muy complejas".

Sus dichos rapidamente generaron una serie de reacciones en las redes sociales: