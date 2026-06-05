La amenaza de Trump: empresas extranjeras que operen en Cuba tendrán represalias de EEUU desde hoy

Este viernes comenzó a regir una nueva fase de la política de presión impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump contra Cuba, luego de que expirara el plazo otorgado a empresas extranjeras para poner fin a sus relaciones económicas y comerciales con la isla y con entidades vinculadas al conglomerado militar Gaesa.

La medida se enmarca en una ofensiva que Washington ha intensificado desde comienzos de año y que contempla sanciones para personas y compañías que mantengan vínculos financieros, comerciales o económicos con el Gobierno cubano, especialmente en áreas consideradas estratégicas como energía, defensa y servicios financieros.

Entre las empresas que ya adoptaron medidas para evitar eventuales represalias se encuentran Visa y Mastercard, además de las cadenas hoteleras españolas Meliá e Iberostar. También la minera canadiense Sherritt, considerada durante años la principal inversión extranjera en Cuba, anunció su salida de la isla hace un mes para evitar las sanciones estadounidenses.

La decisión tiene su origen en una Orden Ejecutiva emitida por la Casa Blanca el 1 de mayo, que amplió las restricciones contra Cuba y endureció el marco sancionatorio para compañías que continúen operando en el país.

La presión de Washington se suma al bloqueo petrolero decretado en enero por la administración Trump, medida que ha afectado severamente el abastecimiento energético cubano. Según cifras oficiales, la isla produce apenas cerca del 40% del combustible que requiere para cubrir sus necesidades energéticas.

Frente a este escenario, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel aseguró que su gobierno estudia nuevas fórmulas para mantener la actividad económica y atraer inversiones. En una entrevista concedida al medio español elDiario.es, señaló que algunos hoteles podrían volver a ser administrados bajo otras modalidades de negocio y que existen alternativas para incorporar inversionistas que no mantengan vínculos con Estados Unidos.

Díaz-Canel sostuvo además que la infraestructura hotelera construida durante los últimos años podría utilizarse para compensar deudas o generar nuevas asociaciones económicas que permitan mantener operativas las instalaciones turísticas.

Respecto de la crisis energética, el mandatario denunció que las restricciones impuestas por Washington han dificultado la llegada de combustible a la isla. “El cerco es tan brutal”, afirmó, al referirse a las dificultades para abastecer al país.

Según explicó, el sector privado cubano ha logrado importar cerca de 27 mil toneladas de combustible en los últimos meses, incluyendo aproximadamente 6 mil toneladas de gasolina y 21 mil toneladas de diésel. Sin embargo, esas cantidades siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades del país.

El presidente cubano aseguró que su gobierno seguirá apostando por la utilización del crudo nacional para alimentar las termoeléctricas y destacó el desarrollo de soluciones técnicas para refinar ese petróleo pesado.

Asimismo, acusó a Estados Unidos de presionar a navieras y proveedores internacionales para impedir el arribo de combustible a Cuba. “Cada vez que se enteran de que un barco viene con intenciones de llegar a Cuba, hacen presión”, afirmó, agregando que en más de cinco meses solo ha arribado un buque proveniente de Rusia.

La entrada en vigor de las nuevas sanciones abre un nuevo capítulo en las tensiones entre Washington y La Habana, en un contexto marcado por la crisis energética, las dificultades económicas y la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento por parte del gobierno cubano.