Seguridad Pública bajo presión: todos los ojos puestos en Arrau

Ochenta y dos días después de pisar La Moneda, el Presidente José Antonio Kast sabía que las encuestas hablaban de que un alto porcentaje de la ciudadanía estaba interesado en oír su cuenta Pública. Esperaban escucharlo. Uno de los temas de mayor interés era la delincuencia.

El Mandatario y sus asesores también sabían que los chilenos lo esperaban en un alto porcentaje escépticos hacia el cumplimiento de sus promesas –esto luego de los accidentados días de instalación y de los eslóganes de campaña que luego se explicó que eran “hipérboles”–. Pese a lo anterior, los anuncios de la Cuenta Pública en el tema seguridad parecieron escasos.

Lo que más llamó la atención, pero también generó una enorme discusión, fue el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades. Una propuesta que se considera necesaria, pero que mal aplicada podría acarrear graves consecuencias al quitar beneficios sociales.

La buena noticia es que tras la reciente presentación en el Senado, hace solo 3 días, mejoraron las expectativas. El nuevo ministro de Seguridad Pública parece comprender mejor que su antecesora que la seguridad es una política de Estado y no de persecución penal.

Lo cierto es que, luego de la Cuenta Pública, ha quedado claro que el nuevo titular del ramo –quien llegó a ese cargo hace solo dos semanas–, Martín Arrau, queda ahora con todo el peso de la seguridad prometida en campaña.

Si quieres conocer con más detalle qué se discute profundamente en materia de seguridad nacional, revisa este Punto por Punto de El Mostrador, con Paulina de Allende-Salazar.