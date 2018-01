Consuelo Contreras reemplazó a Branislav Marelic el mismo día que el grupo de consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) lo destituyó como director, el lunes pasado. La salida de Marelic generó un gran impacto por lo sorpresivo y porque la discusión sobre su permanencia -aseguran- ni siquiera estaba en tabla en la reunión de ese día cuando se tomó la decisión.

-¿Por qué se deciden destituirlo de esta forma tomando en consideración que sacarlo del puesto de director ni siquiera estaba en tabla ese día?

-El consejo desde hace un tiempo estaba evaluando algunos problemas en materia de la gestión que realizaba el ex director, de la gestión técnico-administrativa de la institución. Además, evaluaba que el director no reconocía plenamente al consejo como órgano directivo superior y más tendía a ejercer funciones como si fuera una autoridad única. Por lo tanto, en función de la evaluación que tenía respecto a una gestión no adecuada a los estándares que el consejo buscaba, más el desconocimiento del consejo como autoridad superior, es que se toma la decisión de pedirle la renuncia o en caso contrario, destituirlo. También debo decir que esto no es una novedad. Hace un tiempo atrás un grupo de consejeros conversaron con él, le hicieron ver los problemas y le solicitaron la renuncia a nombre de un grupo de consejeros, por lo tanto no es ni novedoso ni intempestivo sino que es algo que ya se venía conversando en el consejo hace un tiempo y el director estaba en conocimiento porque 4 consejeros hablaron con él del tema hace dos meses atrás. Tampoco es intempestivo porque está dentro de las potestades del consejo.

-Dentro de los cuestionamientos que se han hecho es que el consejo todavía no aprobaba, al menos hasta la salida de Branislav Marelic, el informe del Sename

-Respecto al informe del Sename, esa es una misión de observación que se aprobó por unanimidad del consejo hace poco más de un año atrás y sobre ese informe hemos estado debatiendo por lo menos en los últimos tres meses y aprobando los capítulos. El día lunes, en sesión ordinaria, y después de la sesión extraordinaria (donde se discutió la destitución) Branislav se retiró y seguimos los otros 10 consejeros debatiendo los puntos que teníamos en la tabla y los dos capítulos que quedaban para una segunda revisión fueron aprobados en su totalidad y se aprobó el informe Sename en su integridad y el proceso duró cerca de tres meses, no hay conflicto en ese sentido.

-¿No hay conflicto entre tu rol en Opción, una de las Ocas más grandes y ese trabajo del Instituto?

-Yo no soy dueña de Opción, es una corporación privada sin fines de lucro donde hay una asamblea de socios, hay un directorio y a mí me nombraron directora ejecutiva en el año 2000. Es una institución que desde el año 90 trabaja en el campo de los Derechos Humanos, especializada en infancia. Es un organismo de DD.HH, es la institución más grande de defensa y Derechos Humanos en el país; tiene programas que trabajamos con el Sename y se tratan de programas que atienden a niños, niñas y adolescentes víctimas de situaciones graves de violencia, maltrato, abuso sexual, explotación sexual comercial y hay 1.400 profesionales que entregan la intervención terapéutica para reparar el daño de los niños, por lo tanto es una institución que realiza restitución y reparación de Derechos Humanos. Yo fui elegida como consejera del instituto hace 4 años porque tengo una trayectoria de 30 años en materia defensa de niños, niñas y adolescentes. Eso me hizo estar en el consejo y eso también es lo que me hace estar hasta el día lunes a la cabeza de la corporación Opción, cargo que dejé de inmediato cuando fui nombrada directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

-Por ejemplo, mirando el acta de enero de 2017, estabas en contra del instrumento con que se hizo el informe, ibas a presentar incluso un voto de minoría por ello. ¿Cuáles eran tus observaciones en cuanto a este informe?

-Lo primero es decir que yo siempre estuve de acuerdo con que se realizara una misión de observación al sistema residencial del Sename; eso siempre lo apoyé y apoyé el estudio en todas sus facetas. Lo único en que no estuve de acuerdo, y presenté un voto de minoría que va a ser publicado más adelante, es en el instrumento que se aplicó a los niños, niñas y adolescentes, que es donde está mi experticia. Me pareció que no cumplía con los estándares adecuados. No era que no se entrevistara a los niños, sino que en la metodología yo no estaba de acuerdo y la decisión fue no cambiar la metodología. Con la evacuación del informe yo siempre estuve de acuerdo.