Exministro Cordero advierte al Gobierno: “Se evalúan los desempeños, no los relatos”

El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, llamó a abordar con cautela el debate que se abrió tras el asesinato de un niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo y advirtió que las respuestas frente a la delincuencia deben sustentarse en evidencia y no únicamente en reacciones frente a casos de alto impacto.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, el exsecretario de Estado sostuvo que “hay que tener cuidado porque cuando se está en el Gobierno, lo que se evalúan son los desempeños, no los relatos”, en referencia a las recriminaciones políticas que surgieron tras el crimen.

Cordero comenzó señalando que “es difícil exponer palabras” frente a un hecho de esa magnitud, debido al impacto que provoca en la familia de la víctima y en toda la comunidad.

Al analizar el fenómeno de las encerronas y portonazos, explicó que existe un perfil delictual ampliamente documentado. “En general, corresponde a un perfil muy definido, son habitualmente menores de edad”, indicó, agregando que también incluye a jóvenes entre 18 y 20 años, quienes suelen participar en estos delitos como una forma de iniciación en carreras criminales.

El abogado recordó que la mayor parte de los ingresos de menores de edad a las comisarías no está asociada a delitos, sino a situaciones de vulneración de derechos. “La mayor cantidad de ingresos de menores de edad a una comisaría se debe a razones de vulneración. Aproximadamente eso es alrededor del 73%, alrededor del 24% son jóvenes infractores de ley”, afirmó.

En ese contexto, sostuvo que la evidencia muestra que quienes participan en este tipo de hechos “en general son muy violentos, son muy osados”, agregando que muchos de ellos “comenzaron aproximadamente a los 10 u 11 años” sus trayectorias delictuales.

Por esa razón, planteó que el principal desafío del Estado es intervenir tempranamente esas carreras criminales antes de que se consoliden. “Lo relevante es iniciar o intervenir tempranamente esas carreras delictuales”, sostuvo, advirtiendo que las propuestas que suelen surgir tras hechos de este tipo no necesariamente modifican esa realidad.

En particular, cuestionó las iniciativas que buscan rebajar la edad de imputabilidad penal o endurecer las sanciones para menores de edad. “Es una situación extremadamente compleja, porque la reacción del sistema institucional de rebajar la edad y aumentar penas, cuando ocurren estos delitos respecto de este tipo de personas, lo cierto es que probablemente ese tipo de medidas no van a cambiar mucho la trayectoria”, afirmó.

Consultado por las declaraciones del delegado presidencial Germán Codina, quien acusó que existe un sector político que “romantiza la delincuencia”, Cordero respondió que la mejor forma de evaluar ese tipo de afirmaciones es revisar las decisiones adoptadas por los distintos gobiernos. “Probablemente la mejor respuesta para su afirmación esté en los hechos”, indicó.

En esa línea, defendió el trabajo realizado durante la administración del expresidente Gabriel Boric en materia de seguridad pública. “La administración del presidente Boric es, desde el retorno a la democracia, la que mayores decisiones en materia de seguridad pública ha tomado”, aseguró.

No obstante, insistió en que la ciudadanía juzga finalmente los resultados de las políticas implementadas y no las narrativas que las acompañan. “Hay que tener cuidado porque cuando se está en el Gobierno, lo que se evalúan son los desempeños, no los relatos, y yo creo que los hechos demuestran que el Estado de Chile, no solo el Gobierno anterior, sino que el Estado de Chile ha hecho esfuerzos muy significativos”, concluyó.