Al Pan Pan: Luis Cordero y Héctor Cossio sobre seguridad pública y tensiones en el oficialismo

En prisión preventiva e internación provisoria quedaron los cuatro detenidos acusados de participar en una encerrona en San Bernardo, que terminó con un niño de 12 años muerto tras ser arrastrado por varios kilómetros durante la huida del grupo de delincuentes. El quinto sospechoso, de 23 años, fue detenido anoche.

El caso generó reacciones en el ámbito político, desde solicitar cambios en la responsabilidad penal adolescente hasta pedir que las Fuerzas Armadas intervengan para enfrentar a la delincuencia.

Cabe recordar que la prisión preventiva fue asignada a los imputados de 18 y 21 años, mientras que la internación provisoria fue para los dos menores de 17 años.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos sobre el caso y el escenario de orden público con el ex ministro de Seguridad Luis Cordero.

Además, analizamos las tensiones al interior del oficialismo (que quedaron expuestas tras el cruce público entre Evelyn Matthei y el diputado Agustín Romero) con el editor general de El Mostrador, Héctor Cossio.