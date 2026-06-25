Australis y las repercusiones del inédito fallo que deja el emblemático caso en jaque

¡Buenas y feliz jueves! Esta mañana veremos la reacción del mercado ante la aprobación del Senado a la idea de legislar el megaproyecto de Jorge Quiroz. Fue por lo mínimo y ahora se vienen las negociaciones en serio en las comisiones. El ambiente está tenso, sobre todo por la Acusación Constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, que se aprobó en Diputados pero que no tiene los votos en la Cámara Alta.

El martes el Consejo Fiscal Autónomo desarmó el corazón de la AC, descartando que existiera una inconsistencia aritmética en las proyecciones de Grau. Y señala que la trayectoria fiscal presentada no depende de supuestos macroeconómicos alternativos ni de una única metodología.

La señal más relevante de cómo los inversores ven lo que pasó en el Senado la podríamos ver hoy en el tipo de cambio. El dólar lleva cinco días disparado versus el peso por la caída en el precio del cobre y por las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos estaría preparando un alza de tasas. Este miércoles saltó $10.

El escenario externo para Hacienda se amigó un poco con el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Pero la demanda interna sigue débil. El Santander advierte que los indicadores adelantados de mayo confirman una economía que sigue moviéndose con poco impulso.

La minuta de la última Reunión de Política Monetaria revela que el Consejo del Banco Central advierte que “no podía descartarse que el resultado de inicios de año reflejara no solo factores de oferta transitorios asociados a recursos naturales, sino también una demanda más débil”.

Hay economistas privados que son más optimistas en que a partir de junio arranca un repunte y que en el segundo semestre el crecimiento podría superar el 3%. Manuel Cruzat, en su blog Outsider, estima que bajo un escenario de precios del cobre y carbonato de litio de alta probabilidad de ocurrencia, no habría problema fiscal alguno.

Estima que la fortaleza del cobre y la demanda por el litio significarán mayores ingresos para Gobierno Central en el período 2026 a 2029 de $25.780 miles de millones. Eso equivale a un promedio anual de $5.156 miles de millones adicionales a los contemplados en el IFP 1T 26.

Cruzat agrega que bajo el nuevo escenario, “la deuda bruta del Gobierno Central, en vez de crecer desde el 41.5% del PIB a fines del año 2025 al 46.5% a fines del año 2030 de acuerdo al IFP 1T 26, cae al 40% del PIB en el mismo lapso de tiempo”. Y que el déficit acumulado del Gobierno Central entre los años 2026 y 2030 inclusive “pasa de $ 34.067 miles de millones a uno menor de $8.287 miles de millones por la mayor tributación originada en más altos precios del cobre y carbonato de litio que los contemplados en el IFP 1T 26”.

También en esta edición de El Semanal Exprés: La trastienda del caso Australis y el inédito fallo de la Corte de Apelaciones que anula el polémico y millonario laudo arbitral de una de las disputas de M&A más grandes y sofisticadas de Chile.

Además, otro terremoto en uno de los estudios de abogados más importantes de Sanhattan: DLA Piper y las nueva querellas en el caso Sartor.

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EL VUELCO EN EL CASO AUSTRALIS

La Corte de Apelaciones de Santiago dio un giro mayor en el caso Australis. En un fallo dividido e inédito, acogió el recurso de nulidad presentado por la defensa de los vendedores de la salmonera y anuló en su totalidad el laudo arbitral dictado por el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM ), que había condenado al empresario Isidoro Quiroga y a su entorno a pagar una compensación de US$ 300 millones al gigante chino Joyvio por un sobreprecio pagado en la compra de la salmonera Australis.

El fallo representa un duro golpe para el equipo legal que lidera Alberto Eguiguren y en el que participan Sebastián Oddo, Jorge Bofill y el polémico nuevo embajador ante Israel, Gabriel Zaliasnik. Da vuelta “la indemnización más alta de la historia del arbitraje institucional chileno”. La compañía china había construido buena parte de su ofensiva sobre la tesis de que los antiguos controladores de Australis ocultaron información clave referida a sobreproducción y contingencias ambientales antes de la venta de la salmonera, concretada en 2019 por más de US$ 920 millones. Esa ofensiva tuvo un triunfo parcial en el arbitraje, pero ahora queda sin efecto por decisión de la corte.

La mayoría del tribunal no entró al fondo del caso. Su argumento fue procesal, pero de alto impacto: estimó que el tribunal arbitral resolvió algo distinto a lo pedido por las partes, que era el corazón del recurso de nulidad presentado por los abogados de Quiroga de Claro & Cía. Según la corte, Joyvio demandó principalmente la resolución del contrato e indemnización de perjuicios y, en subsidio, una indemnización autónoma, ambas fundadas en un supuesto incumplimiento doloso de las declaraciones y garantías del contrato de compraventa, algo que el propio fallo arbitral ya había descartado.

Ese es el punto que celebran los abogados de Quiroga, equipo liderado por Cristóbal Eyzaguirre. La tesis de la defensa fue que el laudo había excedido los términos del arbitraje y había sustituido una acción indemnizatoria por una decisión de naturaleza restitutoria. La corte acogió esa lectura y concluyó que el vicio no podía separarse del resto del laudo, por lo que anuló la decisión completa.

La resolución también supone un revés simbólico para una de las apuestas más visibles de Joyvio: el fichaje del rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, quien litigó en representación de Australis en la discusión ante la corte. Su participación había reforzado el peso jurídico y público de la ofensiva de la firma china, pero la mayoría del tribunal terminó inclinándose por la tesis de la defensa de Quiroga.

El fallo –al igual que el laudo arbitral- no fue unánime. En la corte hubo una disidencia relevante. El ministro Fernando Valderrama estuvo por rechazar el recurso, al sostener que la corte no debía actuar como una segunda instancia del arbitraje. Para él, el sobreprecio, el valor real de Australis y la compensación sí fueron materias debatidas durante el procedimiento, con informes económicos, peritajes e interrogatorios. En esa mirada, no hubo sorpresa ni indefensión.

El impacto inmediato es claro: cae la condena arbitral y Joyvio pierde, al menos por ahora, su principal victoria judicial contra Quiroga. Pero el caso no termina. El equipo legal de Australis evalúa presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema, que caería en la sala civil. La compañía podría apostar a un nuevo arbitraje, aunque ahora con una sentencia de la corte que cuestiona severamente la forma en que se estructuró y resolvió la controversia anterior.

El mundo legal miraba con atención el caso por varias razones. Primero, porque era una de las disputas de M&A más grandes y sofisticadas de Chile. Segundo, porque reunía a un verdadero dream team legal: era una pelea entre estudios, penalistas, árbitros y litigantes de primera línea. Hubo lobby abierto y reservado, reuniones con ministros y funcionarios chinos. En el mundo legal se hablaba de bonos por sobre los US$ 12 millones para Eguiguren y su equipo en caso de ganar.

Y tercero, porque el fallo arbitral había abierto una discusión muy sensible para el mercado: hasta dónde llegan las declaraciones y garantías en una compraventa de empresas, cuándo una contingencia ambiental puede traducirse en sobreprecio y qué pasa si el comprador alega que fue engañado después de cerrar una operación multimillonaria.

Qué pasa ahora con la arista penal. El fallo civil-arbitral no cierra ni determina la investigación penal, porque la Corte no dijo que no existieran hechos investigables, ni absolvió a nadie de eventuales delitos. Pero sí entrega munición a la defensa de Quiroga y refuerza la idea de que la controversia central puede leerse como una disputa contractual sobre precio, garantías y riesgos asignados en el SPA, más que como una estafa.

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EL COSTO DEL CRIMEN: US$ 1.000 PER CÁPITA AL AÑO

Hace tiempo que los economistas advierten que la inseguridad ya no es solo un problema policial. Un informe especial de Bci Estudios pone números a una tesis que en el mundo empresarial se viene instalando hace rato: la crisis de seguridad se transformó en un freno estructural para el crecimiento de Chile.

El costo económico es significativo. Según el modelo de Bci Estudios, el aumento de la delincuencia le ha restado a Chile 0,61 puntos porcentuales de crecimiento promedio anual durante la última década. Dicho de otra forma: si la tasa de homicidios se hubiese mantenido en los niveles de 2016, la economía chilena habría crecido 2,6% anual en vez del 2,0% observado.

La diferencia acumulada es enorme. El informe estima que, sin el deterioro en seguridad, el PIB nominal de Chile habría llegado a US$379 mil millones al cierre de 2025, frente a los US$357 mil millones efectivos. La brecha equivale a US$22 mil millones, o cerca de US$1.000 per cápita al año.

El punto de quiebre aparece en 2016. A partir de un test econométrico, el informe identifica un cambio estructural frente al alza en la tasa de homicidios durante el tercer trimestre de ese año. Antes, Chile venía de una mejora: en 2010 la tasa promedio había bajado de 3,5 a 2,9 homicidios por cada 100 mil habitantes. Pero desde 2016 el promedio saltó a 4,8 y hoy se ubica en torno a 5,4, un aumento de 59%.

El fenómeno dejó de ser focalizado. Desde 2016, la frecuencia de delitos aumentó 66% en la zona sur, 49% en la zona centro y 40% en la zona norte. Al mismo tiempo, cambió la composición del crimen y se hicieron más violentos.

La conclusión de Bci es que Chile no enfrenta simplemente más delincuencia tradicional, sino una transición hacia criminalidad más compleja y organizada.

La delincuencia opera como un impuesto regresivo camuflado. Las grandes empresas pueden absorber parte del gasto en seguridad gracias a economías de escala, pero para las pymes ese costo fijo golpea directamente su competitividad y supervivencia. Es plata que deja de ir a inversión, innovación, expansión o productividad.

También hay un efecto macro. La inseguridad eleva la prima de riesgo, aumenta las tasas de descuento de los proyectos y posterga inversiones de largo plazo. Además, deprime el consumo presencial, especialmente en servicios, un sector que representa cerca de la mitad de la economía. Menos movilidad, menos actividad nocturna, menos turismo y más percepción de riesgo terminan erosionando el dinamismo económico.

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AFP SIGUEN A LA DEFENSIVA

Las AFP siguen en modo refugio: en mayo salieron de Asia y acumularon liquidez en dólares. El informe mensual de HMC revela que los fondos de pensiones aceleraron las salidas desde renta variable, reforzaron su apuesta por bonos convertibles y protagonizaron una fuerte rotación hacia fondos monetarios en dólares. El movimiento revela una estrategia de mayor prudencia ante la volatilidad global.

El dato más llamativo. Las AFP inyectaron cerca de US$1.300 millones en fondos money market en dólares, elevando los montos bajo gestión del segmento desde US$344 millones a US$1.600 millones en apenas un mes.

Es un salto de casi cinco veces y sugiere una decisión táctica: estacionar capital en instrumentos líquidos, de bajo riesgo y en moneda dura, mientras esperan mejores puntos de entrada.

En renta fija, los convertibles volvieron a dominar. Registraron entradas netas por US$1.000 millones en mayo, más del doble que en abril, impulsadas casi completamente por estrategias en dólares. En el año acumulan US$2.200 millones, consolidándose como una de las apuestas estructurales de las AFP en 2026. Pero los bonos de economías emergente tuvo salidas netas por US$206 millones, arrastrada por ventas en deuda corporativa emergente y moneda local.

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SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Otro terremoto al interior de uno de los grandes estudios de abogados de Sanhattan: Matías Zegers ya no es más el managing partner del DLA Piper. Los que conocen la interna aseguran que Zegers estaría evaluando su salida junto a otros socios para formar su propio estudio. Algo similar ocurrió en abril cuando los socios jóvenes de la Morales & Besa forzaron la salida de los dos fundadores, quienes también decidieron armar un nuevo bufete.

Rivalidad de socios. La gota que colmó el vaso habría sido en marzo cuando nombraron a Francisca Franzani como co-office managing partner. DLA Piper Chile cuenta con más de 65 abogados y una veintena corta de socios y profesionales senior en su oficina de Santiago. Está entre las firmas mejor rankeadas en temas de compliance/gobiernos corportativos y en el area de fusiones/adquisiciones y operaciones financieras.

En el cerrado mundo de los abogados revelan que hace tiempo que DLA Chile está bien movido y cuentan que se han ido varios socios que no estaban contentos con el modelo. DLA Piper Global es uno de los estudios jurídicos más grandes e influyentes del mundo. Opera en más de 40 países y forma parte de una red de más de 4.800 abogados. Su tamaño también se mide por ingresos: en 2025 reportó cerca de US$4.600 millones en ingresos globales.

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– Toesca abrió un nuevo flanco penal en el Caso Sartor. La administradora designada por la CMF para liquidar los fondos Sartor Táctico, Sartor Leasing y Sartor Proyección presentó una querella criminal contra los socios, exdirectores y exejecutivos Pedro Pablo Larraín, Miguel León, Mauro Valdés, Óscar Ebel, Michael Clark, Alfredo Harz, Rodrigo Bustamante, Juan Carlos Jorquera y Hugo Baranda. También apunta a Carlos Emilio Larraín, hermano del fundador Pedro Pablo, entre otros eventuales responsables. Les imputa negociación incompatible y administración desleal, ambos bajo la Ley de Delitos Económicos.

El corazón de la acusación es que fondos públicos de inversión terminaron financiando, directa e indirectamente, a sociedades relacionadas con la propia administradora o con sus directores. El escrito describe créditos directos, pagarés sin garantía o con garantías insuficientes, “pagarés espejo”, triangulaciones, garantías circulares, prórrogas sucesivas, capitalización de intereses y aprobaciones de crédito sin la clasificación interna exigida.

La nueva acción apunta a dos circuitos específicos: financiamientos desde los fondos Sartor a Danke SF SpA y a Emprender Capital Servicios Financieros SpA. Según la querella, ambas sociedades estaban relacionadas a Sartor AGF por el control del mismo grupo. La querella especifica que esta arista no sería una ampliación de la querella anterior vinculada a INVERGES/ECAPITAL, sino una línea autónoma de investigación.

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– La trastienda de la audiencia en que la justicia le dio una tregua a Álvaro Jalaff, fundador de Grupo Patio. Hace unos días supimos que tras casi dos años bajo investigación, la Fiscalía pondrá fin a la arista que lo involucró en el caso Audios, cuyo origen estuvo en la grabación entre Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Leonarda Villalobos.

Abogados cercanos al caso cuentan que en la audiencia todos los querellantes -entre los cuales hay fondos e inversores de alto patrimonio– aceptaron el acuerdo, salvo Patio. La abogada penalista Loreto Hoyos, socia del estudio jurídico Albagli Zaliasnik (AZ) y que reemplazó a Gabriel Zaliasnik luego de que este asumiera como embajador de Chile en Israel, tuvo algunos intercambios fuertes con la Fiscalía durante la audiencia.

El acuerdo de Álvaro Jalaff con la Fiscalía marcó un quiebre definitivo con Luis Hermosilla. Tras reconocer el pago de $410 millones en sobornos por asesorías vinculadas a Parque Capital, en su última declaración Jalaff entregó antecedentes que permitieron imputar a Hermosilla por cohecho. La defensa de Jalaff, encabezada por Hugo Rivera, recalca que su representado nunca negó los pagos a Hermosilla y en su entorno aseguran que esos antecedentes ya habían sido entregados en una declaración previa de julio de 2025.

Eso sí, los fiscales fueron claros en que los delitos existieron y fueron graves: “Con el objeto de obtener los recursos necesarios, y abusando de su facultad de administración sobre Patio SPA, el imputado Jalaff proporcionó información falsa y concreta a los órganos de administración, promoviendo operaciones financieras bajo la apariencia de inversiones rentables. Ocultó que mantenía relaciones financieras personales con sus empresas y que parte de los fondos serían destinados a la satisfacción de obligaciones propias. Como consecuencia, se ejecutaron varias operaciones”.

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– Cencosud vuelve a mover sus fichas en Brasil. La compañía controlada por la familia Paulmann anunció la compra del 100% de St. Marche, una cadena de supermercados premium con fuerte presencia en Sao Paulo y ciudades cercanas. Brasil es un mercado donde Cencosud viene construyendo presencia desde 2007 pero donde le ha costado replicar la rentabilidad que genera en sus otros mercados. Hoy opera allí con siete marcas.

Aunque Chile sigue siendo por lejos su principal mercado, Brasil ya representa cerca del 9% de los ingresos de Cencosud, con ventas por US$1.583 millones al cierre de 2025. Con esta compra, la firma busca ganar escala y posicionamiento en un segmento de mayor margen y diferenciación.

El comunicado de la empresa explica que la operación refuerza la apuesta de Cencosud por crecer en formatos de mayor valor agregado, en el principal mercado consumidor de la región. St. Marche apunta a clientes de alto poder adquisitivo y es reconocida por su oferta de productos frescos y alimentación premium, no muy diferente a la propuesta de Cencosud con Fresh Market en Estados Unidos

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– Fitch mira a Credicorp para calificar a Tenpo. El neobanco todavía no empieza a operar, pero ya tiene una primera señal relevante desde el mercado crediticio. Fitch asignó su calificación nacional mirando menos al banco —que recién recibió autorización de funcionamiento en enero— y más al respaldo de su controlador final: Credicorp, clasificado internacionalmente en ‘BBB+’ con perspectiva estable.

La tesis de Fitch: Tenpo Bank será pequeño frente al tamaño de Credicorp, lo que hace manejable un eventual apoyo financiero. Pero, sobre todo, la agencia ve al nuevo banco digital como una pieza estratégicamente importante para el grupo peruano, que ya controla el 100% de la entidad.

El banco debiera comenzar a operar durante el segundo semestre de 2026. Su apuesta es convertirse en el primer banco digital enfocado en el segmento minorista, apalancado en tecnología móvil y con una oferta que incluiría cuentas corrientes, tarjetas de débito, depósitos a plazo, tarjetas de crédito y créditos de consumo.

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