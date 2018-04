Hoy, dejará sus oficinas Ricardo Solari, ex presidente del directorio de TVN. Paralelamente, y tras largas reuniones y llamados, el Presidente Piñera habría optado por nombrar al ex subsecretario de Minería, Francisco Orrego Bauzá, a cargo de la televisión pública.

Actualmente, se desempeña como subdirector en las áreas constitucional, legislativa y política de Libertad y Desarrollo. Previo a eso, fue presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca).

Según publica El Mercurio, desde la Segegob manifestaron que era clave nombrar al presidente de TVN lo antes posible, con el objetivo de "no dejar al canal con un vacío de autoridad". Además, agregaron que se ha instalado la idea de que la actual inyección de recursos aprobada en el Congreso no sería suficiente. Incluso, no se descarta volver a capitalizar la estación.

Respecto de los directores, los nombres son Gonzalo Cordero -ex asesor de Piñera durante la campaña-, Sebastián Guerrero -quien jugó un rol clave durante la tramitación de la reforma tributaria- y el tercero recaería en Jorge Saint-Jean -formó parte de diversas instancias durante la campaña presidencial.