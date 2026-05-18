“Que nos diga cuál es el plan”: oposición y PDG impulsan interpelación contra ministra Steinert

La presión sobre la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, sigue escalando en el Congreso. Este lunes, diputados de oposición y del PDG anunciaron que impulsarán una interpelación en su contra para obligarla a explicar formalmente cuál es la estrategia del Gobierno en materia de seguridad pública, en medio de la polémica instalada tras sus dichos de la semana pasada sobre el cuestionado “plan de seguridad” del Ejecutivo.

El anuncio se realizó en el Congreso Nacional y reunió a parlamentarios de distintos sectores, entre ellos Raúl Leiva (PS), Pamela Jiles (PDG), Patricio Briones (PDG) y Carolina Tello (FA). Para concretar la interpelación, la oposición deberá reunir al menos 52 firmas, equivalentes a un tercio de la Cámara.

Desde la Comisión de Seguridad, Leiva sostuvo que la medida busca utilizar las herramientas institucionales disponibles para exigir explicaciones directas de la secretaria de Estado. Según planteó, hasta ahora no existe claridad sobre las medidas concretas que impulsa el Ejecutivo en seguridad, por lo que la instancia serviría para que Steinert “dé cuenta” de la hoja de ruta del Gobierno.

En la misma línea, el diputado Jaime Araya (Ind.-PPD) afirmó que la interpelación apunta a despejar las dudas instaladas sobre el contenido real del plan. El parlamentario sostuvo que esperan conocer medidas inmediatas, de mediano y largo plazo, y cuestionó el nivel de confusión que se ha generado en torno al tema.

“El plan existe”

La ofensiva parlamentaria se produce después de varios días marcados por versiones cruzadas y explicaciones poco claras desde el Ministerio de Seguridad respecto de la existencia —o al menos del formato— del denominado plan de seguridad. La propia Steinert intentó bajar el tono a la controversia y aseguró este lunes que “el plan existe” y que ha sido expuesto “en reiteradas oportunidades”, aunque reconoció problemas para comunicarlo.

“Si nos falta poder sociabilizar más y dar a conocer a la comunidad el plan y las acciones que hemos tenido en torno a este plan desde el día uno que comenzamos”, admitió la ministra a la prensa, en un reconocimiento que terminó alimentando aún más las críticas opositoras sobre la falta de claridad del Ejecutivo en uno de los temas más sensibles para La Moneda.

Steinert también descartó, por ahora, realizar ajustes en su equipo de trabajo, aunque dejó abierta una eventual evaluación futura. “Cada acción o movimiento se va a evaluar”, señaló.

En paralelo, la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, salió a blindar a la ministra y aseguró que el plan de seguridad sí existe, incluso desde antes de la llegada de José Antonio Kast a La Moneda. Según explicó, lo que ha hecho el actual gobierno es actualizar iniciativas previas y avanzar en un decreto que todavía debe ser firmado por Steinert.

La autoridad también intentó explicar el origen del enredo político-comunicacional que dejó a la ministra en el centro de las críticas. En declaraciones a la prensa, Quintana sostuvo que Steinert no llevó un documento físico a la comisión de la Cámara porque anteriormente se les había solicitado exponer mediante una presentación en PowerPoint. Sin embargo, acusó que no se le permitió exhibirla y que, tras una extensa jornada en varias comisiones, terminó leyendo parte del contenido y mezclándolo con su intervención.

La explicación, lejos de cerrar el flanco, volvió a instalar dudas sobre el manejo político del ministerio. Todo esto mientras una encuesta Cadem mostró que un 64% de los consultados cree que el gobierno no tiene un plan de seguridad, cifra que terminó transformándose en otro dolor de cabeza para Steinert justo cuando la oposición ya comenzó a reunir apoyos para sentarla frente al Congreso.