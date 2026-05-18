Al Pan Pan: agendas de La Moneda en Salud y Seguridad son puestas en entredicho

“A veces uno con menos recursos hace más”. De este modo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó la reducción que propone en el presupuesto de salud. Si bien no entregó más detalles, dejó la responsabilidad en el Ministerio del ramo.

Cabe destacar que hace unos días el Minsal insistió en que la caída del 2,5% de los recursos fue diseñada “resguardando explícitamente la atención directa de los pacientes y la continuidad de las prestaciones de salud”.

En paralelo, también está la polémica por la indicación al proyecto que perfecciona el mecanismo de expulsiones administrativas, que obligaría a instituciones de salud y educación a entregar información de extranjeros no regularizados en el país.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos este tema junto al presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud, Fenats Nacional, Emerson Berríos, técnico en enfermería de nivel superior (TENS) y funcionario del Hospital Exequiel González Cortés.

Siguiendo con la actualidad nacional, la presentación de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, ante la Cámara Baja sigue generando repercusiones. Esto, porque reconoció que no esperaba que en el Congreso se le exigiera un plan formal, estructurado y por escrito sobre los temas de su cartera.

En este escenario, prometió que en los próximos días habría un proyecto “por escrito, con formato y todo” para cumplir con los parlamentarios. Mientras, el comentario del presidente José Antonio Kast de que las 300 mil expulsiones de inmigrantes irregulares eran una “metáfora” no es compartido por 3 de cada 4 chilenos. Según la última encuesta de Criteria, el 76% dice que esto debe entenderse como una promesa concreta y real.

Analizamos esta situación junto a la diputada del Partido Nacional Libertario por la Región de La Araucanía e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Gloria Naveillán.