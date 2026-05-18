Emerson Berríos, presidente Fenats: “Hemos detectado que con menos recursos se hacen menos cosas”

El presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats Nacional), Emerson Berríos, cuestionó con dureza los recortes presupuestarios impulsados por el Gobierno para el sistema de salud pública y advirtió efectos directos sobre pacientes, listas de espera y capacidad hospitalaria.

Las declaraciones del dirigente se producen luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendiera la reducción de recursos asegurando que “a veces uno con menos recursos hace más”.

El ajuste presupuestario propuesto por el Ejecutivo contempla una disminución cercana al 2,5% en Salud, medida que el Ministerio de Salud ha defendido asegurando que se resguardará la atención directa de los pacientes y la continuidad de las prestaciones.

Sin embargo, desde Fenats aseguran que la realidad operativa del sistema apunta en dirección contraria. “La ministra en la última reunión sostenida con las organizaciones de salud mencionó efectivamente que este recorte no iba a implicar las atenciones de la población. Pero nosotros hemos detectado que con menos presupuesto se hacen menos cosas”, afirmó Berríos en entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

El dirigente explicó que los efectos del recorte se reflejarán directamente en tiempos de espera y capacidad de atención hospitalaria. Como ejemplo, mencionó el caso de pacientes que requieren procedimientos complejos como escáneres o biopsias.

“Con menos presupuesto este paciente va a tener que primero esperar más días para que lo llamen y para salir de la lista de espera”, sostuvo.

Además, advirtió que también existirán impactos en la disponibilidad de camas y recursos hospitalarios. “Va a esperar más días en la atención cama porque no vamos a tener los mismos recursos para poder atenderlo”, afirmó.

Berríos cuestionó que el Gobierno centre el debate en criterios de eficiencia administrativa sin considerar las limitaciones reales del sistema público. “No podemos poner la eficiencia sobre la realidad propia del sector salud”, señaló.

El dirigente advirtió además que el impacto no solo recaerá sobre pacientes, sino también sobre los trabajadores del sistema.

Según explicó, la reducción presupuestaria aumentará la sobrecarga laboral en hospitales y centros asistenciales. “Hoy día está en riesgo más de 15 millones de personas”, sostuvo.

A ello agregó que el recorte global cercano a los 400 mil millones de pesos tendrá “un perjuicio directo en la población”, además de afectar las condiciones laborales del personal sanitario.

Berríos también acusó al Ejecutivo de impulsar una estrategia política orientada a debilitar progresivamente la salud pública.

“Aquí no se está recortando desde la burocracia, se está recortando la atención en derechos y se está acortando la atención y la capacidad hospitalaria”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el objetivo final sería favorecer al sector privado. “Lo que nosotros estamos mirando es que es una estrategia política peligrosa, debilitar la salud pública para abrirle el espacio al negocio privado”, señaló.

El dirigente incluso afirmó que el recorte apunta a “asfixiar” financieramente el sistema estatal para luego justificar un mayor traslado de recursos públicos hacia clínicas y prestadores privados.

“Esta decisión es una decisión política para desfinanciar el Estado, para desfinanciar la salud pública y seguir fortaleciendo hoy día la salud privada”, sostuvo.

Las críticas de Fenats se suman a los cuestionamientos realizados durante los últimos días por alcaldes, gremios hospitalarios y parlamentarios de oposición frente al decreto presupuestario impulsado por Hacienda, que contempla reducciones millonarias en distintos hospitales del país.