Revés para el Gobierno en Ley Miscelánea: Comisión de Trabajo deja fuera cambios a franquicia Sence

El Gobierno sufrió un nuevo revés legislativo en la tramitación de la Ley Miscelánea o Plan de Reconstrucción Nacional. En la Comisión de Trabajo de la Cámara, el oficialismo no logró reunir los votos necesarios para aprobar los cambios impulsados al sistema de franquicia tributaria del Sence, luego de que los artículos 26 y 27 fueran rechazados por segunda vez consecutiva, tras haber corrido la misma suerte previamente en la Comisión de Hacienda.

Eso sí, la comisión despachó este lunes los artículos laborales de la iniciativa, en una sesión cruzada por votaciones estrechas, críticas desde el propio oficialismo y reparos de organizaciones ligadas a la capacitación laboral. El revés más duro se produjo con el artículo 26, que buscaba desarmar el corazón de la franquicia tributaria del Sence, mecanismo que hoy permite a las empresas descontar hasta un 1% de la planilla de remuneraciones por gastos en capacitación. La propuesta cayó por 7 votos contra 6.

El rechazo no solo vino desde la oposición. La diputada RN Ximena Ossandón votó contra el Ejecutivo, al igual que la diputada del PDG Tamara Ramírez y el DC Patricio Pinilla, dejando nuevamente al Gobierno corto de respaldo político para empujar una modificación que ya venía generando ruido incluso entre actores oficialistas.

La misma suerte corrió el artículo 27, rechazado también por 7 votos a 6. La norma pretendía impedir que los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales siguieran financiándose vía franquicia Sence, trasladando esos costos directamente a las empresas.

Durante la sesión expusieron representantes de Infocap, Fundación Emplea, ProForma, la Asociación Gremial Alianza Mujeres en la Capacitación y el exdirector del Sence Ricardo Ruiz, quienes defendieron la continuidad de la franquicia y advirtieron que una eliminación abrupta podría terminar golpeando otros programas ligados a capacitación y empleabilidad, como Becas Laborales y ChileValora.

Ossandón justificó su voto señalando que el Ejecutivo no presentó una propuesta completa para reemplazar el sistema. “Sobre todo cuando hay estrechez financiera”, afirmó, advirtiendo además que existen instituciones que cumplen un rol relevante en capacitación laboral.

Desde la oposición, la diputada Gael Yeomans (FA) pidió al Gobierno mayor claridad sobre cómo pretende reformular el modelo y cuestionó avanzar solo con la derogación. “No se puede decir que acá se deroga la franquicia, es una irresponsabilidad tremenda con el sistema de capacitación”, sostuvo.

Gobierno insistirá en el Senado

Ante el nuevo traspié legislativo, los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y del Trabajo, Tomás Rau, intentaron bajar la tensión comprometiéndose a reponer indicaciones en el Senado. Quiroz defendió que la discusión abrió espacio para revisar un sistema que, a juicio del Ejecutivo, necesita adaptarse a los cambios del mercado laboral y al avance de la inteligencia artificial.

Rau, en tanto, insistió en que eliminar la franquicia no implica terminar con la capacitación laboral, y aseguró que el Gobierno está evaluando nuevas fórmulas para presentar una propuesta alternativa en la siguiente etapa de la tramitación.

Donde sí hubo acuerdo fue en el artículo 30, que endurece las sanciones por uso indebido de licencias médicas en el sector público. La disposición establece que incumplir el reposo, trabajar mientras se está con licencia o falsificarla constituirá una falta grave al principio de probidad y podrá derivar en destitución.

La norma fue aprobada con ocho votos favorables —principalmente del oficialismo— y cinco abstenciones de parlamentarios opositores.

Mientras la Comisión de Medio Ambiente continúa revisando otros artículos del proyecto, La Moneda apuesta a llevar la iniciativa a la Sala entre martes y miércoles para intentar cerrar su despacho antes de enviarla al Senado. Pero el episodio volvió a dejar en evidencia las dificultades del Ejecutivo para ordenar mayorías incluso en materias impulsadas como prioritarias dentro de su agenda de reconstrucción económica.