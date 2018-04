El pasado 20 de marzo, El Mostrador dio a conocer la polémica detrás de Cruz Grande, el proyecto portuario de Cap que se había visto beneficiado con la demonización de Dominga.

En concreto, el Puerto Cruz Grande de la CAP –el mayor grupo productor siderúrgico de Chile– se encontraría a 30 kilómetros de la Reserva Marina Isla Choros, mientras Dominga se encontraría a 35 kilómetros.

Por otra parte, el Puerto Cruz Grande de la CAP –el mayor grupo productor siderúrgico de Chile– era mirado con el mismo recelo por las organizaciones ambientalistas del país ya que, de concretarse, se ubicará al sur de la Caleta Cruz Grande, en la localidad de Chungungo, comuna de La Higuera, sector que ha levantado férrea oposición por parte de quienes no quieren ningún proyecto de impacto ambiental cerca de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

De hecho, el impacto negativo a la biodiversidad en La Higuera, por parte de este proyecto sería mayor que el de Andes Iron.

En este contexto, la Corte Suprema entregó hoy su fallo en relación al recurso de casación deducido en contra de la sentencia del Segundo Tribnal Ambiental, que rechazó, sin costas, y de manera unánime, la reclamación interpuesta por Johannes Jacobus Hendrikus Van Dijk y por el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de la comuna de La Higuera.

De esta forma, se le dio luz verde al proyecto.

En el fallo, se recuerda que, en su observación Johannes Hendrikus expuso que la ruta de acceso y salida de embarcaciones mayores puede afectar su actividad extractiva de pesca en la bahía de Los Choros, en tanto no se conocen las rutas de navegación pertinentes; a su vez, en su observación, el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente señaló que no está claramente justificada el área de impacto del proyecto, de acuerdo a los análisis de corrientes y vientos, agregando que se debe señalar qué parte del ecosistema marino cercano a la Reserva Nacional de Pingüino de Humboldt será dañada en el corto, mediano y largo plazo.

En el fallo, no obstante, se asegura que "se puede afirmar que los jueces del fondo resuelven acertadamente el asunto de que se trata al concluir que, aun cuando las medidas de mitigación asociadas al impacto ambiental socio económico denunciado por Johannes Jacobus Van Dijk no aluden a los pescadores de la bahía de Los Choros, es lo cierto que la observación planteada a este respecto fue debidamente considerada, en tanto la Resolución Exenta N° 106/2016 establece que el proyecto no afectará la actividad extractiva que se realiza en esa bahía, puesto que esta última se sitúa en el área de exclusión a la navegación prevista y porque la descarga de las aguas de lastre se hará fuera de la jurisdicción nacional".