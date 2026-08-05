Vetos del Gobierno avanzan y dejan fuera normas sobre crédito y pago a pymes

El Gobierno consiguió este miércoles un primer respaldo legislativo en su intento por despejar el Plan de Reconstrucción de tres normas que el Congreso incorporó durante su tramitación. Por 10 votos contra tres, la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó los vetos presidenciales destinados a eliminar los cambios sobre intereses acumulados, derecho al olvido financiero y pago a 30 días para las pymes. La decisión deberá ser ratificada este lunes por la Sala.

Más allá de los argumentos técnicos, la apuesta del Ejecutivo es mantener el proyecto concentrado en la reconstrucción y evitar que se convierta en un vehículo para aprobar reformas financieras que no formaban parte de su diseño original. La señal política es clara: La Moneda busca recuperar el control de la iniciativa y cerrar el paso a disposiciones que, aunque apuntan a aliviar la situación de deudores y pequeñas empresas, considera riesgosas para el acceso al crédito y el funcionamiento del sistema financiero.

Los vetos fueron rechazados por Boris Barrera (PC), Carlos Bianchi (Ind.-PPD) y Daniel Manouchehri (PS), quien reemplazó a Jorge Brito (FA). La votación mostró que el Gobierno logró sumar una mayoría amplia en la comisión, apoyado en las advertencias formuladas durante el debate por representantes del Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero y organizaciones de pequeñas y medianas empresas.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el resultado y sostuvo que las propuestas cuestionadas podían parecer bien encaminadas, pero terminarían produciendo efectos “adversos y contraproducentes”. Con esta votación, el Ejecutivo busca instalar la idea de que su rechazo no responde a una negativa a proteger a deudores o pymes, sino a evitar medidas que, según su diagnóstico, podrían encarecer o restringir el crédito.

La disputa continuará en la Sala de la Cámara y posteriormente en el Senado. Allí se definirá si el Gobierno consigue imponer su criterio y aprobar el Plan de Reconstrucción sin las reformas agregadas por el Congreso, o si la oposición logra mantener abierta una discusión que trasciende la emergencia y toca directamente la relación entre bancos, deudores y pequeñas empresas.