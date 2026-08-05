Vozinha fue presentado ante más de 25 mil hinchas de Colo Colo en el Monumental

Colo Colo presentó oficialmente este miércoles al arquero caboverdiano Vozinha ante más de 25 mil hinchas que llegaron al Estadio Monumental para recibir al nuevo refuerzo albo.

El recinto tenía un aforo autorizado de 42 mil personas, pero no completó su capacidad. De acuerdo con cifras oficiales entregadas por el club a Emol, la actividad congregó a más de 25 mil asistentes.

El portero ingresó a la cancha a las 19:27 horas y caminó hasta el centro del campo, donde agradeció el respaldo recibido desde su llegada a Chile.

“Desde el primer momento quise jugar en un gran club y cuando apareció Colo Colo no lo dudé”, declaró el futbolista, quien también comprometió trabajo para cumplir los objetivos del equipo.

Durante la presentación, el arquero observó los trofeos obtenidos por Colo Colo y se detuvo frente a la Copa Libertadores. Luego dio una vuelta olímpica, regaló balones a las tribunas y exhibió su saque con la mano y el pie.

La jornada también incluyó la aparición de Sebastián “Ardilla” Álvarez con la camiseta que llevará el nombre de Vozinha y el número 29. Antes del ingreso del jugador actuaron Garras de Amor, Forest y Juan Sativo.

La presentación terminó cerca de media hora después de su inicio, cuando Vozinha abandonó el campo en medio de una nueva ovación.