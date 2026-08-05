Presidente Kast busca dar un giro con batería de medidas de seguridad en plena crisis de empleo
Tras celebrar la aprobación de la ley miscelánea, el Presidente anunció más de 30 iniciativas contra el crimen organizado. El giro ocurre luego de admitir que un Imacec positivo “no hace tendencia” y cuando más de 900 mil personas buscan empleo. [EN DESARROLLO]
El Presidente José Antonio Kast utilizó la cadena nacional de este miércoles para exhibir la aprobación de la ley miscelánea como el inicio de una reactivación económica, pero terminó desplazando el centro del mensaje hacia una agenda de seguridad que su administración mantenía pendiente.
El Mandatario destacó que el Imacec de junio creció 2,4 %, luego de cinco meses consecutivos de caída. Sin embargo, reconoció que el dato todavía no permite hablar de recuperación: “Un mes no hace tendencia, es el primer paso de un camino más largo”. También admitió que más de 900 mil personas buscan empleo.
La señal económica, por tanto, sigue siendo débil. Frente a ese escenario, Kast destinó la parte principal del discurso a anunciar más de 30 proyectos contra el crimen organizado y el terrorismo, combinando iniciativas nuevas con mociones parlamentarias que ya se encuentran en el Congreso.
El giro hacia la seguridad
“Hoy damos un paso adicional para recuperar la seguridad en nuestro país”, afirmó el Presidente antes de presentar una ofensiva estructurada bajo cuatro verbos: perseguir, capturar, juzgar y condenar. “Seremos implacables. No habrá excusas ni treguas”, agregó.
Entre las medidas anunciadas están la ampliación de la flagrancia de 12 a 24 horas, el despliegue policial permanente en los 50 barrios considerados más críticos, una mayor capacidad de retención y expulsión migratoria y el reforzamiento fronterizo mediante zanjas, drones y monitoreo tecnológico.
La propuesta también contempla convertir la pertenencia a una organización criminal en un delito con penas agravadas, establecer un régimen penitenciario especial para narcotraficantes que continúen operando desde las cárceles y crear una agencia encargada de decomisar y destruir los bienes del crimen organizado.
Una reforma constitucional como emblema
El eje político del anuncio será una reforma constitucional destinada a establecer que la protección de la seguridad de las personas es un deber del Estado. Kast sostuvo que la modificación entregará “un marco de acción mucho más amplio” para enfrentar el crimen.
La agenda incluye además una mayor protección jurídica para policías, gendarmes y militares que actúen en legítima defensa, sanciones agravadas para quienes recluten menores de edad y la posibilidad de castigar penalmente la instalación de barricadas u obstáculos ilegales en las calles.
Kast instruyó al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, negociar la tramitación con el Congreso y fijó como meta que las medidas estén aprobadas antes de Navidad. Así, el Gobierno intenta convertir la seguridad en su principal señal de autoridad mientras la recuperación económica todavía no consigue consolidarse.