El Servicio de Impuestos Internos confirmó esta tarde la presentación ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago de dos nuevas querellas por delitos tributarios y de dos ampliaciones de querellas ya existentes en el marco del llamado Caso SQM.

Una de las nuevas acciones penales, presentada este lunes ante el 8vo Juzgado de Garantía de Santiago, está dirigida en contra del ex candidato presidencial y líder del PRO, Marco Enríquez-Ominami Gumucio, a quien se le querella como facilitador de facturas ideológicamente falsas.

En específico, la querella apunta a su responsabilidad en la facilitación de 36 facturas exentas de IVA falsas a SQM SALAR S.A. y 2 facturas falsas a SQM S.A., por un monto total de $420.355.000 millones de pesos, entre los años 2009 y 2014.

Cabe mencionar que la determinación de querellarse fue adoptada por el SII luego de recibir las declaraciones del ex gerente general de la minera no metálica, Patricio Contesse, quien en su calidad de imputado, apunta directamente al financiamiento irregular de las actividades políticas de ME-O con dineros de SQM.

“Conocí al señor Marco Enríquez-Ominami porque me lo presentó Carlos Ominami, en la época que Marco ya era diputado por el Partido Socialista (…) con relación a los hechos que se investigan, durante el año 2009 don Marco Enríquez Ominami solicitó reunirse conmigo en la empresa, yo lo recibí, y él me solicitó apoyo financiero para su candidatura presidencial del año 2009. Yo accedí a lo solicitado”, dijo Contesse, según detalla La Tercera PM.

En su declaración, el ex gerente revela que “Marco me solicitó una cantidad determinada y negociamos el monto. Las conversaciones para financiar sus campañas políticas y para financiar el PRO, siempre fueron entre Marco y yo exclusivamente, nunca participó nadie más (…) cuando estábamos conversando, sobre los aportes, Marco me señaló que iba a utilizar las facturas de la empresa del señor Cristian Warner (…) de hecho ignoro si Cristian Warner iba o no a dejar las facturas o recibir los pagos, sólo hablábamos con Marco que las facturas para recibir estos aportes serían emitidas por la empresa de Cristián Warner”.

El texto señala que todas las facturas se hicieron a nombre de su brazo derecho, el periodista Warner, a través de su empresa Cristian Warner Publicidad y Marketing E.I.R.L.

Asimismo, Contesse detalla que desde 2012 a 2014 el monto de las facturas creció desde $4.000.000, a $14.300.000 mensuales. “Marco quería ampliar la cobertura del Partido todo el país y necesitaba para ello recursos adicionales por lo que nos reunimos antes de la emisión de esas facturas y de concretarse esos aportes y ahí me planteó Marco la necesidad de contar con más recursos. Marco me propuso aumentar los aportes, concretando el aporte de la misma forma que la vez pasada, o sea concretar los aportes mediante la emisión de facturas por parte de la empresa de Cristian Warner”, consignó.

“En el año 2013 recuerdo que nos volvimos a reunir en mi oficina. Entiendo que no hubo aumento de aportes, sino que estos provinieron de los mismos fondos acordados y el acuerdo fue que los aportes se extendieran hasta enero de 2014, en los mismos términos anteriores. Porque se había acordado la campaña presidencial y no estuve dispuesto a seguir haciendo estos aportes, por lo que di por terminada la contribución. Los aportes eran de carácter mensual”, indicó en su declaración.

El empate

Sin embargo, las nuevas acciones legales no sólo están dirigidas al ex presidenciable del PRO. También golpea al demócrata cristiano Marcelo Rozas López, quien se desempeñó como embajador en el primer Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, y quien se convirtió en uno de los consejeros políticos "clave" para el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou.

A Rozas se le responsabiliza por haber facilitado a SQM S.A. 206 boletas de honorarios falsas, por un monto total de $495.555.540 millones de pesos, emitidas por terceros durante los años comerciales 2009 a 2014.

Por otra parte, el SII también amplió la querella existente en contra Carmen Luz Valdivieso, una de las principales asesoras de Pablo Longueira, por la facilitación a la empresa SQM de 49 boletas de honorarios falsas por un monto total de $261.777.785 millones de pesos, emitidas por terceros por servicios que no se realizaron, durante los meses de junio de 2009 y mayo de 2013.

Finalmente desde el organismo adoptaron la misma medida respecto de Marisol Cavieres, ex secretaria de la UDI, ampliando la querella existente en su contra, esta vez por la facilitación durante 43 períodos comerciales, comprendidos entre el 2008 y el 2013, de 139 Boletas de Honorarios y/o Boletas de Honorarios Electrónicas ideológicamente falsas, por un monto total de $565.833.296 millones de pesos, emitidas por 26 distintos contribuyentes a SQM S.A.