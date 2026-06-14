Un amor imposible: “Los lobos del bosque de la eternidad” de Karl Ove Knausgård

En “Los lobos del bosque de la eternidad” (Anagrama, 2025), el escritor noruego Karl Ove Knausgård (1968) relata la historia de un amor imposible entre un sueco y una mujer de la Unión Soviética en plena Guerra Fría, y sus repercusiones en ambas familias muchos años después de la caída del Telón de Acero.

Mientras que en la primera parte el autor se concentra en uno de los protagonistas de la historia, un joven adolescente noruego recién salido del servicio militar, en la segunda aborda la vida de una científica en la Rusia actual.

Como en sus libros anteriores, el autor combina el pormenorizado relatos de vidas cotidianas junto con reflexiones filosóficas más profundas.

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