Ha llegado carta: Bachelet no estará en cónclave socialista pero envía misiva a la militancia

En el marco de la celebración de un nuevo natalicio del ex presidente Salvador Allende, el Partido Socialista (PS) dará inicio mañana a la Conferencia de Organización y Programa, oportunidad en la que se debatirá sobre el proyecto del bloque, que contará con la presencia de más de 600 delegados y en la que además, se leerá una carta enviada por la ex presidenta Michelle Bachelet, quien a pesar de que fue invitada, no podrá asistir debido a su agenda internacional.

“Quiero subrayar la relevancia de este espacio de la vida partidaria, porque lo que busca es encauzar un proceso de reflexión, que siempre es bienvenido en un partido como el nuestro. Asumámoslo, el Partido Socialista, no sería lo que es, ni habría podido atravesar momentos complejos de la historia política de Chile, si no hubiera sabido entender y adaptarse a los desafíos que le presentó cada época”, dice la misiva a la que accedió La Tercera.

En su carta, la ex Mandataria hizo un llamado a los militantes socialistas a construir nuevas alternativas y aceptar el reto de asumir el rol que el momento actual demanda. "Es tiempo de mirar hacia adelante, hacia lo que puede dar forma a un mejor futuro. No solo para algunos, sino que para las grandes mayorías. Esa ha sido siempre la razón de ser del socialismo y seguirá siéndolo".

El llamado a buscar nuevas alternativas se produce luego de que hace algunas semanas, Bachelet sostuvo una reunión con algunos de sus ex ministros, algo que en la oposición generó críticas acusando una falta de coordinación de la ex mandataria con los partidos. Incluso, algunos afirmaron que su presencia podría dificultar el surgimiento de nuevos liderazgos.

Para Bachelet, la política se encuentra actualmente en un momento definitorio, en el que la capacidad de interpretar las demandas de la sociedad y representar una opción creíble, es lo que marcará la diferencia "entre las fuerzas políticas que seguirán vigentes y las que no; entre un proyecto con la solidez para permanecer y uno que está destinado a tropezar para caer en la irrelevancia".

En su misiva también señala que ser uno de los partidos de mayor peso en el escenario actual conlleva una gran responsabilidad. " La sociedad chilena espera mucho del PS. No solo por su historia, no solo por su participación en grandes cambios. También porque sabe que somos capaces de dar respuestas a los temas emergentes y ofrecer un marco a nuevas discusiones en las que los chilenos quieren participar activamente".

A la conferencia también fueron invitados partidos de la Ex Nueva Mayoría: PPD, PR, PC y DC, este último no asistirá ya que ese mismo día asume su nueva directiva, además de organizaciones del Frente Amplio y del PRO.