Gobierno le puso suma urgencia a proyecto que regula las apuestas en línea

El Gobierno decidió acelerar la tramitación del proyecto de ley que regula las apuestas en línea, al otorgarle suma urgencia en su segundo trámite constitucional en el Congreso.

La medida implica que la iniciativa deberá ser discutida en un plazo de 15 días, lo que imprime mayor presión al debate legislativo de una propuesta que busca establecer un marco regulatorio para una industria que actualmente opera sin normativa específica en el país.

El proyecto tiene como objetivo principal crear un mercado regulado para las denominadas Plataformas de Apuestas en Línea (PAL), permitiendo su operación bajo un sistema de licencias otorgadas por el Estado.

De acuerdo con el diseño de la iniciativa, las empresas interesadas deberán constituirse en Chile, informar el origen de sus fondos y cumplir con exigencias de transparencia, incluyendo la identificación de sus accionistas y beneficiarios finales.

Además, pasarán a ser entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas, en línea con la normativa de prevención de lavado de activos.

El texto también establece un esquema tributario específico para la industria. Las plataformas deberán pagar un impuesto del 20% sobre sus ingresos brutos, mientras que en el caso de las apuestas deportivas se destinará un 2% adicional a las federaciones deportivas nacionales.

A esto se suma el pago por licencias, que tendrá un costo anual diferenciado según el tipo de permiso, y un impuesto del 15% para los usuarios sobre sus ganancias al momento de retirar fondos.

La regulación contempla además medidas orientadas al juego responsable, como la obligación de incorporar advertencias a los usuarios y destinar parte de los ingresos a programas de prevención.

En materia de fiscalización, el proyecto otorga mayores atribuciones al organismo supervisor —que pasará a denominarse Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar— incluyendo la posibilidad de monitorear en tiempo real las operaciones de las plataformas.

Actualmente, en Chile solo están autorizados para operar legalmente los casinos, la Polla Chilena, la Lotería de Concepción, los hipódromos y organizaciones benéficas, lo que ha dejado a las plataformas digitales en un vacío regulatorio.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca equiparar las condiciones de competencia y generar nuevas fuentes de recaudación fiscal, en un mercado que mueve cifras millonarias y que hasta ahora no tributa de forma sistemática en el país.