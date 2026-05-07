Tomás Jordán y avance de Ley Miscelánea “El consenso es lo único que genera estabilidad”

El abogado constitucionalista Tomás Jordán advirtió sobre los riesgos políticos y legislativos que enfrenta la Ley Miscelánea impulsada por el Gobierno, en medio de las críticas por su impacto fiscal y las dificultades que enfrenta su tramitación en el Congreso.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el académico de la Universidad Alberto Hurtado sostuvo que las reformas estructurales requieren acuerdos amplios para poder sostenerse en el tiempo. “Acá el consenso es lo único que genera estabilidad en el largo plazo. No hay otra fórmula”, afirmó.

Las declaraciones se producen en medio de la controversia generada por el informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que advirtió nueve riesgos asociados al proyecto económico del Ejecutivo, además del retiro de apoyo del PDG y las críticas surgidas tras los dichos del Presidente José Antonio Kast sobre el financiamiento a investigaciones universitarias.

Jordán planteó que el problema de fondo radica en el enfoque económico y político del proyecto impulsado por La Moneda. “Cuando tú tienes una forma de entender el modelo de crecimiento desligado de las políticas redistributivas y con una lógica de reducir el gasto fiscal incluso a costa del déficit, estás generando necesariamente un escenario que atenta contra la propia estabilidad del proyecto”, señaló.

Según explicó, la experiencia política chilena desde el retorno a la democracia demuestra que las reformas de largo plazo solo logran consolidarse mediante acuerdos transversales. “Las decisiones para que puedan durar en el tiempo tienen que ser consecuencia de consensos amplios. Eso ha sido la enseñanza de la democracia chilena”, afirmó.

En esa línea, citó incluso a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien ha insistido en la necesidad de construir acuerdos amplios para avanzar en reformas sensibles. “El modelo chileno se sostiene en los consensos amplios respecto a las políticas de Estado”, sostuvo.

Para Jordán, las disputas coyunturales pueden terminar debilitando la permanencia de cualquier reforma si esta no logra respaldo transversal. “Una disputa coyuntural lo único que abre es que cuando exista otra mayoría va a haber una reversión”, advirtió.

El constitucionalista también abordó la discusión sobre la invariabilidad tributaria incluida en el proyecto, indicando que incluso esos mecanismos dependen finalmente de la voluntad política futura.

“La única posibilidad de que el legislador futuro no quiera cambiar la invariabilidad tributaria es que sea consecuencia de un consenso lo más amplio posible”, explicó.

En ese contexto, recordó que el propio informe jurídico de la Cámara advirtió que el Congreso siempre mantiene la facultad de modificar la legislación. “Una reforma tributaria solo tiene viabilidad de mediano plazo si es consecuencia del consenso político”, concluyó.