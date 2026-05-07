El secreto mejor guardado de Chile: tribunal aún no accede a entregar chats Chadwick-Hermosilla

Ad portas de una audiencia en la cual se solicitará una nueva extensión de la investigación –la cual tendrá lugar el próximo 20 de mayo, ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago–, el tribunal aún no autoriza al Ministerio Público a acceder al que seguramente es uno de los secretos mejor guardados de este país: los chats del WhatsApp del exministro del Interior Andrés Chadwick, en este caso, con el abogado Luis Hermosilla, en el marco de la indagatoria por cohecho en contra de este último.

Como informó Ciper, el 21 de abril, poco después de la audiencia en la cual el exfiscal Manuel Guerra quedó formalizado, el Fiscal Regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, pidió una serie de diligencias al tribunal, entre ellas, acceso a todos los chats que existen en el teléfono celular de Luis Hermosilla en los cuales se mencione a Chadwick, dada la sospecha del Ministerio Público y de los querellantes en este caso respecto a que –como lo indicó el juez a cargo de la formalización de Guerra, Guillermo Rodríguez– existe “un patrón denominado estructura de crédito corruptivo”, que básicamente se refiere al funcionario público que hace favores a un poderoso, para cobrarlos después.

Los chats de Hermosilla permanecen bajo custodia de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, cuya titular, Lorena Parra, fue citada como testigo en el caso Audios, por lo cual tuvo que prestar declaración el 7 de abril pasado ante el fiscal adjunto Manuel Zará, debido a que ella le pidió ayuda a Hermosilla en su postulación a Fiscal Regional.

Según informó el mismo medio, Carrera pidió, además de los chats de Hermosilla con Chadwick, aquellos con el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba, con el actual senador Rodolfo Carter, con el exdirector de la PDI Héctor Espinosa, con el senador Manuel José Ossandón, con el exfiscal Tufit Bufadel, con el abogado Darío Calderón y con Felipe Sepúlveda.

Dilación

Sin embargo, hasta la fecha –según fuentes consultadas por El Mostrador–, el Cuarto Juzgado de Garantía no ha accedido aún a lo solicitado y, a cambio, pidió algunas precisiones al Ministerio Público, a fin de tomar una decisión al respecto, donde esperan –por sobre todo– los chats de Chadwick, quien actualmente tiene la calidad de imputado en la causa.

Además, la Fiscalía pidió varias otras diligencias, entre las que se cuentan la incautación de todos los correos electrónicos de Guerra, tanto los personales como los que emitió y recibió cuando fue Fiscal Regional, los cuales ya están siendo periciados por personal de la Policía de Investigaciones.

Dichos mensajes, especialmente los chats y los correos de la Fiscalía, cobran importancia debido a las decisiones procesales adoptadas por Guerra y que fueron en directo beneficio del entorno del expresidente Sebastián Piñera, como sucedió con los controladores del grupo Penta y con la causa Exalmar.

A juicio del magistrado Rodríguez, “existe una estructura que podríamos denominar triangular: Guerra, Hermosilla, Chadwick. Las conversaciones acreditan que la información se entregaba a Hermosilla con la expectativa explícita de que fuera transmitida a Chadwick Piñera. Esta estructura demuestra que el objetivo de la infracción era el posicionamiento del imputado ante un sector político que podía favorecerle”.

A ello se suman otras diligencias, entre ellas, que la Superintendencia de Educación Superior informe respecto de las investigaciones realizadas sobre el contrato que el exfiscal Guerra mantuvo con la Universidad San Sebastián, a la cual se incorporó a poco de dejar su cargo en el Ministerio Público.

El problema, como dijo en su oportunidad una de las querellantes, la abogada María Inés Horvitz, es que mientras los chats de Hermosilla se mantengan bajo reserva –al menos en lo que respecta a Chadwick– y no se conozcan “en forma completa”, es muy difícil imputar a otras personas, como –por ejemplo– a otros abogados implicados en el esquema corruptivo descrito por el juez Rodríguez.

Las contradicciones

Según fuentes ligadas al caso, hasta el momento no existe una decisión de parte del Ministerio Público –en ninguna de las artistas del caso Hermosilla– de imputar a Andrés Chadwick, por lo cual se estima que el acceso a sus chats podría ser clave en términos de tomar una determinación al menos en lo que respecta a la investigación con Manuel Guerra, sobre todo porque existen evidentes contradicciones entre la evidencia que se ha encontrado hasta el momento y lo que en su oportunidad dijo el exsecretario de Estado.

Una de dichas contradicciones surge a partir del siguiente diálogo de Hermosilla con Guerra (transcrito textualmente), fechado el 7 de enero de 2020:

Guerra: Lucho una consulta.

Hermosilla: Yes.

Guerra: Existe la posibilidad cierta de conseguir la oportunidad de reunirme con el

Presidente de la República? Me interesa hablar con el / Servirle de ayuda en algo para

que no haga tonteras y tenga algunos datos duros.

Hermosilla: Déjame ver… Me preguntarán, creo, de que se trata o algo así…

Guerra: Informar de grupos que están operando en Stgo y poder prevenir lo que se viene para marzo.

Hermosilla: Ok.

Guerra: Obviamente no en La Moneda y en forma ultra privada o secreta.

Hermosilla: Ok/ Déjame ver si puedo hacer algo.

Guerra: Bueno.

Dos días después Hermosilla respondió la petición:

Hermosilla: Hola Manuel/Me fue bien. Puedes mañana a las 20?

Guerra: Si.

Hermosilla: Ok. Te digo donde sería en un rato.

Guerra: Ok.

Hermosilla: Hola / (le envía una dirección, que corresponde al domicilio particular de Chadwick, en Santa María a Manquehue).

Posteriormente, Guerra le agradece la gestión:

Guerra: Gracias Lucho/Estuvo bueno hablar.

Hermosilla: Si?

Guerra: Así Es.

Hermosilla: Te pareció buena?/Que bien. Mañana tendré feedback yo creo.

Sin embargo, según Andrés Chadwick dicha reunión nunca existió, pues al prestar declaración el año pasado y ser interrogado respecto de dicho encuentro, dijo que “categóricamente le puedo responder que no tuve otras interacciones con él en mi época de Ministro del Interior, ni reuniones en casa de otra autoridad ni almuerzos ni nada parecido. Puede que hayamos coincidido en alguna actividad pública, tales como una alguna inauguración o cuentas públicas como la del Fiscal Nacional, pero no tuve ninguna relación ni interacción distintas de ellas”.