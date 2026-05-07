Diego Pardow rompe el silencio: “Gobierno debe explicar giro en bencinas tras shock por Irán”

Diego Pardow volvió al debate público con una advertencia directa al Gobierno: la decisión de traspasar inicialmente todo el shock internacional de los combustibles al consumidor –en medio de la escalada petrolera por la guerra en Irán– y luego volver a utilizar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) necesita una explicación política y técnica más clara.

En conversación con La Mesa de El Mostrador, en su primera entrevista desde su polémica salida del Ministerio de Energía, Pardow sostuvo que Chile enfrenta una vulnerabilidad estructural que muchas veces se olvida: pese al avance renovable, el país sigue importando cerca del 95% de los hidrocarburos que consume. Eso lo deja expuesto cada vez que una crisis geopolítica golpea el petróleo, el diésel, la gasolina o el gas.

El punto más crítico, dice, no es que el Gobierno haya cambiado de posición. Eso puede ser legítimo. El problema es que no se ha explicado bien.

“Hay un cambio entre la decisión de no ocupar el mecanismo de estabilización a fines de marzo y después sí utilizarlo en abril. Es completamente legítimo, pero falta una explicación clara de por qué”.

Para Pardow, el Ejecutivo miró inicialmente el problema como si fuera una disyuntiva de todo o nada: o se traspasaba el precio completo al consumidor o se subsidiaba sin límite. Pero, según el exministro, la experiencia internacional muestra que existen fórmulas intermedias.

Durante la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania, recordó, muchos países aplicaron mecanismos temporales de contención y luego volvieron gradualmente a precios de mercado. “Esto no es un camino sin retorno”, dijo. La clave, agregó, está en diseñar una salida ordenada y, sobre todo, focalizada.

El marco eléctrico necesita cirugía, pero no maximalismo. Y apunta al lobby de los diferentes actores que coinciden en el diagnóstico, pero no están dispuestos a transar a la hora de negociar la letra chica de una reforma.

“Nuestro sistema hace mucho rato que necesita una actualización. Pero tratar de cambiar todo de una sola vez es más difícil que avanzar con reformas híbridas, más minimalistas, que permitan coexistencia entre modelos”.

Distribución: inversión y desempeño

“En distribución, el principal desafío es financiar inversiones en redes y modernización. Podrías tener un sistema donde coexista una remuneración por inversión hecha y por desempeño con el sistema tarifario que ya funciona”.

Transmisión: que los generadores paguen parte de la cuenta

“En transmisión, hay que avanzar hacia derechos financieros de transmisión: un cambio conceptual sobre quién paga la transmisión, donde los generadores también empiecen a hacerse cargo de financiar esos activos”.

Las baterías cambiaron el mercado solar en el norte. Según Pardow, las baterías han ayudado a bajar los precios máximos en subestaciones del norte y a que la energía solar deje de transarse a cero en algunas horas.

“El almacenamiento en baterías ha tenido un efecto súper importante en los costos marginales del norte. Bajó los precios máximos desde cerca de US$ 200 a US$ 100, y los precios mínimos, que muchas veces eran cero para la solar, ahora son positivos”.

“En cuatro años, el almacenamiento pasó de ser una tecnología prácticamente prohibitiva a ser la más competida. La combinación solar con almacenamiento hoy ofrece un costo nivelado de energía muchísimo más barato que cualquier otra tecnología”, señaló.



