Duró sólo horas: Gobierno retrocede y desiste de subrrogancia de Cardemil en El Maule

La provincia de Cauquenes ha estado en la palestra nacional luego de que Luis Vignolo decidiera renunciar a su cargo de gobernador tras una demanda por pensión alimenticia por parte de su ex pareja.

Y su sucesor de forma interina, el exministro durante dictadura y actual asesor regional de Hacienda, Alberto Cardemil, tampoco la tuvo fácil, pues duró sólo horas en el cargo. Finalmente, el actual secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo y militante de Renovación Nacional (RN), Gonzalo Montero, sería quien desempeñaría dicho rol temporal, mientras se nombra la autoridad provincial cauquenina.

“Cero dramas. Estuve conversando con la ministra y no hay ningún problema con eso, al revés, me alivia porque esta es una designación de subrogancia y está muy bien que designen al seremi de Vivienda, porque yo tengo este momento mucha actividad en Hacienda, estamos en este momento en periodo del levantamiento de datos y formulación del anteproyecto regional de inversiones, empieza además el presupuesto (…) Esto me demandaba un tiempo extra, así que está perfectamente bien”, dijo el mismo Alberto Cardemil, en declaraciones al diario El Centro.