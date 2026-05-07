Candidatos a rectoría U. de Chile critican postura de Kast anti financiamiento a universidades

Los candidatos a la rectoría de la Universidad de Chile reaccionaron a los cuestionamientos del Presidente José Antonio Kast sobre el financiamiento estatal a la investigación universitaria.

Durante un debate organizado por el diario La Tercera, el decano de la Facultad de Derecho, Pablo Ruiz-Tagle, y el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Francisco Martínez, rechazaron las declaraciones del Mandatario, quien durante una actividad en Puerto Montt puso en duda el impacto concreto de algunos proyectos financiados con recursos públicos.

En el marco de su gira “Presidente Presente”, Kast señaló que era necesario revisar los resultados de los fondos destinados a universidades y centros de estudio.

“Hagámosle un seguimiento a todos los recursos que se han entregado en los centros de educación y veamos cuál es el resultado de esos recursos que hemos entregado, y se van a sorprender”, afirmó.

El Presidente profundizó luego sus críticas apuntando a investigaciones académicas que, según planteó, no generan empleos directos.

“A veces 100 millones, 500 millones, para una investigación que termina en un libro precioso, empastado, en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno”, sostuvo.

Las declaraciones provocaron una inmediata respuesta de ambos académicos. Ruiz-Tagle calificó los dichos como “tan desafortunados” y defendió el impacto amplio que tiene la producción intelectual y académica.

“Un libro en verdad da trabajo al que lo escribe, al que lo imprime, al que hace el estante para la biblioteca, al que construye el edificio de la biblioteca, y al que lee el libro”, afirmó.

El decano de Derecho agregó que incluso quienes no leen directamente esas obras se benefician de ellas, porque “les da tiempo para reflexionar sobre sus propias ideas”.

“Aquí hay un ambiente que a mí me parece muy, muy, muy equivocado”, sostuvo.

Por su parte, Francisco Martínez cuestionó la lógica detrás de eventuales recortes o revisiones al financiamiento en educación superior y ciencia, calificándola como una “mirada miope”.

“¿Cuántos empleos habrían de las que hay hoy día si no se hubiese creado esos libros, que generaron toda la tecnología, que generaron todo el conocimiento, que generaron los conocimientos de economía, de biología, de salud?”, planteó.

El académico defendió el rol estratégico de la investigación y sostuvo que el desarrollo del país no puede limitarse únicamente a la explotación de recursos básicos.

“Este país no puede pretender crecer y desarrollarse comprando y vendiendo recursos básicos”, afirmó.

Martínez también apuntó a una contradicción en el discurso del Ejecutivo respecto del mundo universitario y habló de la existencia de “dos almas” dentro del Gobierno.

“Están representadas por el Presidente patrono de la universidad, su discurso en la Universidad de Chile, muy bien, impecable, educado, planteando sus ideas; y el mismo Presidente haciendo estas declaraciones lamentables sobre los libros”, sostuvo.

Finalmente, fue aún más duro al advertir que las palabras del Mandatario reflejan “un anti intelectualismo” y aseguró que “me da vergüenza ajena escuchar lo que he escuchado de él. Creo que se equivocó de base”.