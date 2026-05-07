Parisi tras reunión “intensa” con Quiroz: se abre a retomar acuerdo PDG-Gobierno por Ley Miscelánea

El líder y fundador del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, abrió la puerta a recomponer las negociaciones con el Gobierno en torno al proyecto de Ley Miscelánea o de Reconstrucción Nacional, luego de sostener una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

La cita, realizada en dependencias de Teatinos 120, se extendió por cerca de una hora y tuvo como principal objetivo reactivar el diálogo entre el Ejecutivo y la colectividad, después de que la bancada del PDG anunciara este miércoles que rechazaría la idea de legislar la iniciativa.

Tras el encuentro, Parisi describió la conversación con el jefe de las finanzas públicas como “muy, muy intensa”, aunque destacó que se avanzó en varios puntos relevantes para su partido.

“Somos los dos de carácter fuerte, no fue fácil, pero estamos llegando a varios consensos que obviamente tengo que transmitir toda la información a nuestros diputados. Los diputados son los que deciden. Yo tengo que ser el nexo”, señaló.

El exabanderado presidencial insistió en que la principal preocupación del PDG sigue siendo la clase media y los sectores emergentes, particularmente en materias vinculadas a salud y gasto familiar.

“Logramos visualizar cómo sería el reembolso de los medicamentos y también de los pañales. Hablamos de una canasta referencial para los medicamentos y para una propuesta de cómo sería la devolución para los pañales”, explicó.

Parisi agregó que las conversaciones continuarán durante los próximos días mediante el trabajo conjunto entre los equipos técnicos de Hacienda y del PDG, además de los parlamentarios de la colectividad.

“Hay que seguir trabajando. Nuestros equipos técnicos, tanto de Hacienda como del PDG y nuestros diputados, van a estar trabajando todo el fin de semana. Pero yo estoy muy optimista porque esto va en beneficio de la gente”, sostuvo.

El economista también planteó que las diferencias actuales no son insalvables y que, en parte, pasan por la forma en que se presentan las medidas.

“Nosotros decimos que el reembolso, el ministro dice que es una bonificación, son detalles semánticos. Pero lo interesante es que va a ir en beneficio de la gente”, comentó.

Pese al tono optimista, Parisi deslizó una crítica al manejo previo de las conversaciones, señalando que el conflicto pudo haberse evitado.

“Se pudo haber avanzado esta reunión antes y haber solucionado los impases”, afirmó.

Finalmente, insistió en que el objetivo del PDG no es obtener una victoria política frente al Ejecutivo, sino asegurar beneficios concretos para los sectores medios.

“Más que gane alguien, o el Gobierno o nosotros, lo que nos interesa es que gane la clase media”, concluyó.