Acusación constitucional: Diputado Espinoza fustiga duramente ausencia de su "compañero" Marcelo Díaz en la votación

El diputado por el Partido Socialista (PS), Fidel Espinoza, fustigó duramente a su compañero de bancada, Marcelo Díaz, por no estar presente en la votación de la cuestión previa en el marco de la acusación constitucional contra tres ministros de la Corte Suprema.

"Yo he estado presente en estas horas, he tenido a mi madre en un grave estado de salud, pero mi compromiso con los derechos humanos traspasa incluso el dolor de estar lejos hoy día y no estar acompañándola. No todos en este partido tenemos el mismo compromiso con los derechos humanos, ese será un problema que tendrá que asumir Marcelo Díaz con el socialismo chileno en el futuro", dijo Espinoza sobre su par, quien durante esta jornada salió del país por vacaciones.

El militante socialista criticó que hay diputados de la ex Nueva Mayoría que no tienen un compromiso con los derechos humanos, refiriéndose a "aquellos parlamentarios que hoy día no se sumaron a rechazar la cuestión previa. Nosotros tenemos mayoría en este Parlamento, no hay excusa para haber llegado a un empate, porque logramos ganar con un empate esta votación". Además, sostuvo que "el problema no es la derecha, el problema lo tenemos nosotros".

Por otra parte, Espinoza adelantó que lo más probable es que en esta segunda etapa, el Gobierno intensifique lo que ha venido haciendo hasta ahora, que es un "descarado intervencionismo incluso dentro de los parlamentarios de nuestro sector político".

“Aquí no hay una concordancia entre un discurso donde se está pidiendo justicia porque aquí en este país se asesinó a un ex Presidente de la república de las filas de la Democracia Cristiana. ¿Cuál es el compromiso verdadero que tenemos con los derechos humanos hoy día, negociar con la derecha? Es una clara negociación con la derecha para echar abajo la acusación constitucional. Nosotros creemos que esta responsabilidad tenía que recaer en el Senado, y hoy día, probablemente, con este intervencionismo brutal y con la venia de parlamentarios nuestros, probablemente en una hora más, la derecha y los ministros que dejaron libre a los criminales logren su objetivo”, afirmó.

La sala de la Cámara de Diputados rechazó la llamada cuestión previa -admisibilidad- de la acusación constitucional contra los tres ministros de la sala penal de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Valderrama, por otorgar libertad condicional a siete condenados por violación a los derechos humanos en dictadura. Se sabía que el resultado de la votación sería estrecho, pero nadie vaticinó lo que sucedió: 69 votos a favor y 69 en contra, por lo que se da por rechazada y por tanto, permitió que el libelo ahora pase a la siguiente etapa, la de su discusión del fondo.