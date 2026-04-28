Aldo Cassinelli: uso de concepto “descontinuar” sobre “ajustar” tiene “connotaciones políticas”

El cientista político y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma, Aldo Cassinelli, cuestionó la polémica generada por los oficios enviados desde la Dirección de Presupuestos (Dipres), donde se proponía “descontinuar” 142 programas sociales y ajustar recursos en otros 260.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el académico planteó que el lenguaje utilizado por Hacienda no es neutro y tiene efectos políticos evidentes. “No es baladí ocupar un concepto de descontinuar versus ajustar (…) eso tiene connotaciones políticas”, afirmó.

Cassinelli explicó que “no es lo mismo decir ajuste o revisión que decir descontinuar”, porque cada término implica señales distintas tanto en materia administrativa como política.

El académico sostuvo que, detrás de la controversia, existe además una mirada excesivamente técnica respecto del funcionamiento del aparato estatal. “Gobernar el Estado es distinto de administrar el Estado”, señaló.

En esa línea, criticó la lógica de aplicar recortes homogéneos sin considerar el impacto político y social de los programas involucrados. “Esta no es una organización común y corriente donde tú llegas y planteas recortes parejos para toda la institución”, afirmó.

También advirtió que el problema no pasa por discutir la evaluación de políticas públicas, sino por la forma en que se abordó el tema. “Nadie desconoce que hay programas que están absolutamente mal evaluados”, indicó, aunque marcó distancia respecto de la metodología utilizada por Dipres.

“Eso es distinto de tomar un listado y decirte: ‘Ministra, elimine o descontinúe todos estos programas’”, sostuvo.

Para Cassinelli, el episodio terminó afectando directamente la tramitación política de la Ley Miscelánea, principal apuesta legislativa del Gobierno. “Si tú estás con tu principal proyecto recién ingresado, tratando de juntar los votos para sacarlo adelante, contaminar ese proyecto con una situación como esta…”, señaló.

El cientista político añadió que la controversia también deja en evidencia tensiones dentro del Ejecutivo y una conducción poco coordinada entre Hacienda y el comité político. “Claramente hay algo más, que es cómo el Ministerio de Hacienda se está manejando de manera autónoma dentro del aparataje del Gobierno”, afirmó.

Finalmente, cuestionó que no existiera un filtro político previo sobre el contenido de los oficios. “Da la impresión que no tuvieron la posibilidad de revisar y hacer el filtro respectivo para al menos decir: ‘Aquí hay conceptos que políticamente generan ruido’”, concluyó.