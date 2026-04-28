El “seguro” ambiental de Quiroz y los mil arrecifes ocultos en Chile

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¡Hola! Me permito partir esta edición de Juego Limpio con un ejemplo del juego sucio.

Chile acaba de alcanzar un triste liderazgo global, uno de esos récords que ningún país quisiera ostentar. El vertedero Loma Los Colorados, en Tiltil, fue identificado por la ONU como la mayor fuente puntual de emisiones de metano de origen humano del planeta. Más que una cifra alarmante, el hallazgo funciona como una radiografía incómoda de nuestra época: toneladas de residuos, consumo desbordado y una gestión ambiental que durante demasiado tiempo ha preferido esconder bajo tierra aquello que termina agravando la crisis climática.

Bajo esa sombra comienza esta nueva edición.

Partimos con una disección crítica de los artículos ambientales contenidos en la ley miscelánea del Gobierno. El punto más controvertido: la posibilidad de que el Estado compense financieramente a empresas cuyos permisos ambientales sean anulados , socializando así riesgos privados con recursos públicos. Una forma elegante para no decir: “Nadie sabe para quién trabaja” .

, socializando así riesgos privados con recursos públicos. Una forma elegante para no decir: . Desde los pasillos regulatorios descendemos a las profundidades del océano, donde una investigación impulsada por pescadores artesanales y científicos reveló más de mil arrecifes mesofóticos ocultos frente a las costas chilenas . Un descubrimiento extraordinario que no solo amplía el mapa ecológico del país, sino que también cuestiona cuánto conocimiento territorial ha sido históricamente ignorado por las políticas oficiales de conservación.

. Un descubrimiento extraordinario que no solo amplía el mapa ecológico del país, sino que también cuestiona cuánto conocimiento territorial ha sido históricamente ignorado por las políticas oficiales de conservación. Luego, el foco se desplaza hacia el Norte Chico, donde el Día Mundial del Pingüino encontró a miles de personas movilizadas para exigir la restitución del decreto que protegía al pingüino de Humboldt. Más allá de la defensa de una especie, la campaña refleja una disputa mayor: la batalla por resguardar ecosistemas estratégicos frente a presiones industriales y decisiones políticas que podrían redefinir el futuro ambiental de la zona.

Más allá de la defensa de una especie, la campaña refleja una disputa mayor: la batalla por resguardar ecosistemas estratégicos frente a presiones industriales y decisiones políticas que podrían redefinir el futuro ambiental de la zona. La conversación se amplía con una mirada continental desde Santiago, sede reciente de una reunión clave del IPCC. Allí, la ciencia climática volvió a advertir que América Latina ya enfrenta un aumento de temperaturas superior al promedio global, con consecuencias concretas sobre sequías, incendios, disponibilidad hídrica y estabilidad social. La crisis, en otras palabras, dejó de ser una amenaza futura para convertirse en una condición presente.

Allí, la ciencia climática volvió a advertir que América Latina ya enfrenta un aumento de temperaturas superior al promedio global, con consecuencias concretas sobre sequías, incendios, disponibilidad hídrica y estabilidad social. Y, sin embargo, incluso entre señales de deterioro, persisten rutas posibles. En Futuro en Marcharevisitamos algunas de ellas: la apuesta pionera por conservar al hongo loyo con apoyo de National Geographic, nuevos descubrimientos científicos en Tierra del Fuego y la consolidación de Marcinefest como una plataforma cultural para defender el patrimonio oceánico.

¡Listo! Hecho el resumen, ahora vamos a lo nuestro. Aseguren sus cinturones, que Juego Limpio parte en 4, 3, 2, 1… ¡Arrancamos!

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Cuando el Estado pasa a cubrir el riesgo ambiental privado

Con el propósito de estimular la conversación en un tema que desde ya agita la discusión, me propongo un desafío pedagógico: separar cada uno de los artículos de la ley miscelánea con impacto en el medio ambiente, ver de qué se trata y calcular su magnitud. Todo ello en simple.

Para esto, en Juego Limpio conversamos con expertos en derecho ambiental, exautoridades de diverso color político y, por supuesto, con científicos climáticos.

Artículos 14 al 18: el seguro más polémico

Si un tribunal anula una RCA, el Estado deberá compensar gastos directos y efectivos del titular del proyecto.

Se trata del punto más controvertido del proyecto, que podría alterar de forma profunda la relación entre inversión, justicia ambiental y responsabilidad fiscal.

En simple: la iniciativa propone que, si una compañía obtiene aprobación ambiental, comienza a ejecutar su inversión y luego tribunales o instancias administrativas revocan ese permiso por ilegalidades, errores o vicios del proceso, el Estado le devuelve la plata de la inversión.

La medida busca entregar certeza jurídica y atraer capital, pero abre un flanco hasta ahora inédito en Chile. El mecanismo implicaría socializar el riesgo privado con recursos públicos, transformándose el Estado en un asegurador de inversiones con impactos ambientales.

Artículo 19: limitación de medidas cautelares ambientales

Máximo de 30 días prorrogables.

Tope absoluto de 6 meses.

Apelables ante Cortes de Apelaciones.

En simple: si una autoridad detecta que un permiso fue entregado con errores, vicios o irregularidades, el Estado tendrá solo seis meses para corregirlo, en lugar de los dos años actuales.

La medida reduce la capacidad de paralización judicial prolongada de proyectos cuestionados ambientalmente, fortaleciendo continuidad de inversión incluso bajo litigio.

Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)

Se amplía de 2 a 4 años el plazo para dictar reglamentos.

Se posterga hasta 5 años la definición de sitios prioritarios.

En simple: el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), una de las reformas ecológicas más importantes de los últimos años, vería ampliados sus plazos regulatorios, retrasando la implementación de herramientas clave para conservación.

Esto significa postergar reglamentos, protección efectiva y definición de sitios prioritarios. No se elimina protección, pero sí se ralentiza su puesta en marcha.

Artículo 5: reducción del plazo de invalidación administrativa

Disminuye de 2 años a 6 meses la capacidad del Estado para invalidar autorizaciones sectoriales.

Afecta directamente permisos relacionados con recursos naturales, aguas, infraestructura y actividades productivas.

En simple: fortalece la certeza para inversionistas, pero reduce la capacidad del Estado para corregir errores o ilegalidades detectadas posteriormente.

Artículo 6: relocalización de salmoneras

Elimina la obligación general de ingresar al SEIA para relocalizaciones de salmoneras.

Exime microrrelocalizaciones de evaluación ambiental.

En simple: relocalizar una salmonera implica someterse a revisión ambiental. Con la reforma, muchas de esas modificaciones podrían resolverse mediante procedimientos más simples.

El argumento oficial es productividad. El problema es que Chile arrastra un largo historial de conflictos ambientales en acuicultura: uso intensivo de antibióticos, contaminación, presión sobre ecosistemas marinos y comunidades costeras.

Artículo 13: reforma estructural al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)

Cambios tecnológicos sin aumento sustantivo de impacto quedan exentos de nueva evaluación.

Modificaciones de proyectos con RCA favorable no ingresan automáticamente a evaluación.

Limita cantidad de adendas.

Fortalece rectoría técnica del SEA.

Restringe invalidación administrativa de RCA favorables.

Reduce plazos de reclamación.

Crea régimen especial voluntario que podría volverse obligatorio.

Se trata del núcleo ambiental más transformador del proyecto.

En simple: bajo el argumento de combatir la “permisología”, la reforma desplaza el sistema desde una lógica precautoria hacia una lógica proinversión, reduciendo espacios de revisión técnica, participación indirecta y judicialización prolongada.

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El mapa oculto de los arrecifes chilenos

Durante décadas, uno de los ecosistemas marinos más importantes de Chile permaneció prácticamente invisible. No porque estuviera fuera de nuestras costas, sino porque habitaba en una frontera difícil de explorar: entre los 30 y 300 metros de profundidad. Aquí la fotosíntesis ocurre al límite.

A diferencia de los arrecifes más superficiales (<30 metros), los arrecifes mesofóticos templados están prácticamente inexplorados en Chile. Estos afloramientos rocosos son refugios de biodiversidad submarina, que yacen silenciosos en el fondo marino.

Pero había quienes sí sabían . Mucho antes de los mapas científicos, de los drones submarinos o de las sondas avanzadas, pescadores artesanales ya habían construido su propia cartografía del fondo marino.

. Mucho antes de los mapas científicos, de los drones submarinos o de las sondas avanzadas, pescadores artesanales ya habían construido su propia cartografía del fondo marino. Generación tras generación,aprendieron a leer el océano de formas que hoy parecen casi imposibles: escuchando con el remo apoyado en la oreja para detectar rocas bajo el agua, memorizando coordenadas, reconociendo corrientes, texturas y profundidades. Donde la ciencia veía vacío, los pescadores veían territorio.

Esa fue la intuición que cambió el curso de la investigación liderada por Miriam Fernández, del Núcleo Milenio NUTME: salir a buscar conocimiento no en laboratorios, sino en caletas. Lo que encontraron fue extraordinario.

A lo largo de casi 900 kilómetros de costa, pescadores entregaron información precisa sobre 1.119 arrecifes mesofóticos. Cuando el equipo validó científicamente esos datos, el resultado fue contundente: un 98% de coincidencia.

La diferencia promedio entre lo señalado por pescadores y la ubicación real fue de apenas 90 metros.

El hallazgo no solo permitió revelar un gigantesco mapa submarino que Chile apenas comenzaba a comprender. También dejó al descubierto una paradoja inquietante: de esos 1.119 arrecifes identificados, solo cuatro están actualmente protegidos. ¡Cuatro!

¡Cuatro! En otras palabras, uno de los sistemas ecológicos más relevantes y menos estudiados del país permanece prácticamente fuera del radar de la conservación oficial, pese a su rol en biodiversidad, reproducción de especies y resiliencia oceánica.

La historia, entonces, deja de ser solo científica y se vuelve política. Porque lo que este estudio demuestra no es únicamente la existencia de ecosistemas ocultos, sino también las limitaciones de un modelo de conocimiento que durante demasiado tiempo ignoró saberes territoriales.

La llamada ciencia participativa aparece aquí no como un gesto simbólico, sino como una herramienta concreta para ampliar escalas, reducir costos y construir políticas ambientales más eficaces.

De esta historia nos queda una lección: las respuestas más profundas ya estaban en la memoria de quienes llevan generaciones mirando el mar.

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Día del Pingüino: la carrera contra el tiempo para proteger al Humboldt

El reciente Día Mundial del Pingüino, conmemorado el pasado 25 de abril, encontró en Chile a científicos, ambientalistas y ciudadanía movilizados bajo una misma consigna: “Es más que un pingüino”.

La campaña, que ya supera las 17 mil firmas y se extenderá hasta el 8 de junio, busca presionar al Gobierno para que reintegre a Contraloría el decreto retirado que declaraba al pingüino de Humboldt como Monumento Natural.

La ofensiva surge en medio de crecientes temores de que la paralización de esta protección pueda estar indirectamente relacionada con el caso Dominga, que lleva más de 10 años de tramitación ambiental y cuya RCA ha sido rechazada tres veces por el Comité de Ministros.

La preocupación de fondo apunta a mucho más que una especie. Organizaciones como la Alianza Humboldt advierten que proteger al pingüino significa resguardar uno de los ecosistemas marinos más biodiversos del planeta.

Para el mundo científico y conservacionista, el retiro del decreto representa una señal inquietante sobre el equilibrio entre reactivación económica y protección ambiental, en momentos en que la especie enfrenta una disminución sostenida de sus poblaciones y un escenario cada vez más adverso.

En una reciente publicación de la Universidad de Chile, la comunidad científica advirtió que los pingüinos cumplen un rol mucho más profundo que el simbólico o turístico: son indicadores críticos de la salud de los ecosistemas marinos. “Los pingüinos son una señal temprana de lo que está ocurriendo en el medioambiente; cuando sus poblaciones cambian, nos están advirtiendo que algo no está funcionando en el ecosistema”, explicó la investigadora Gabriela Muñoz, del Laboratorio de Virología Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias.

En el caso del pingüino de Humboldt, la alerta es especialmente grave. Catalogado en peligro de extinción, enfrenta una combinación de amenazas asociadas al cambio climático, enfermedades emergentes como la influenza aviar H5N1, sobrepesca, turismo no regulado, tráfico marítimo y la presión humana directa sobre sus zonas de reproducción.

Entre estas últimas, destaca el impacto de perros sin control en áreas costeras, una de las principales causas de mortalidad antes de la expansión de la gripe aviar.

Los investigadores ponen el acento en que Chile posee una responsabilidad única a nivel global, al concentrar la mayor diversidad de especies de pingüinos del planeta y albergar poblaciones fundamentales tanto en territorio continental como en la Antártica.

Esto convierte al país en una plataforma estratégica para observar cómo las alteraciones ambientales afectan a estas aves y, por extensión, al equilibrio de ecosistemas completos. “La implementación de políticas públicas asociadas a su protección debiera verse fortalecida”, enfatizó Muñoz.

En la Antártica, el escenario tampoco ofrece tregua. El académico Luis Valentín Ferrada, investigador del Instituto Milenio BASE, advirtió que especies como el pingüino emperador enfrentan serias amenazas debido al retroceso del hielo marino provocado por el calentamiento global. La pérdida prematura de plataformas de hielo pone en riesgo directo sus ciclos reproductivos, mientras otras especies muestran distintos grados de adaptación o vulnerabilidad frente al aumento de temperatura.

Tanto la campaña como las investigaciones científicas demuestran que la conservación de estas aves ya no puede abordarse como una causa aislada.

Desde las costas del Norte Chico hasta la Antártica, los pingüinos se han convertido en una advertencia biológica sobre el deterioro ambiental global. Su defensa, sostienen científicos y organizaciones, implica proteger mucho más que una especie carismática: significa preservar señales vitales sobre la estabilidad de océanos, biodiversidad y clima planetario.

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Experta del IPCC: en América Latina “aumento de la temperatura está por encima del promedio global”

Mientras buena parte del debate público sigue atrapado en la contingencia inmediata, entre el 20 y el 24 de abril, en el Campus Oriente de la Pontificia Universidad Católica se desarrolló una de esas reuniones donde en silencio se define parte del futuro del planeta.

Científicos de cerca de 60 países llegaron hasta Chile para participar en la segunda reunión de autores principales del Grupo de Trabajo I del IPCC, el panel encargado de construir las bases físicas del séptimo informe de evaluación sobre cambio climático, cuyo resultado final verá la luz en 2028. No se trata de una cita cualquiera: aquí se afinan las proyecciones sobre temperaturas, eventos extremos, sequías, incendios y posibles puntos de no retorno que luego orientarán decisiones globales.

Entre quienes lideran ese proceso está la climatóloga argentina Inés Camilloni, vicepresidenta del Grupo de Trabajo I, quien compartió con Juego Limpio su preocupación por el hecho de que el calentamiento en la región avanza más rápido que el promedio global.

La advertencia no es abstracta. Significa más sequías, más estrés hídrico, más presión sobre ciudades y sistemas productivos. En otras palabras, el cambio climático ya no es solo una amenaza futura, sino una fuerza que está reorganizando las condiciones de vida cotidiana.

Chile aparece como uno de los ejemplos más evidentes de esa transformación. La megasequía que atraviesa gran parte del territorio se ha convertido en una expresión prolongada de esta nueva normalidad climática.

Pero mientras los efectos avanzan, persiste una debilidad estructural menos visible y profundamente crítica: la falta de datos. En amplias zonas de Sudamérica, incluyendo regiones estratégicas, simplemente no existen suficientes estaciones meteorológicas para medir con precisión variables esenciales como temperatura, humedad, presión o viento. Y en ciencia climática, lo que no se mide, se pierde. La ausencia de información no solo limita la investigación, también debilita la capacidad de proyectar escenarios, diseñar políticas y anticipar riesgos.

Menos agua para consumo humano, agricultura y generación productiva.

Deterioro en la calidad del agua.

Mayor vulnerabilidad sanitaria y ecosistemas tensionados.

Para Camilloni, la ecuación es clara: el aumento sostenido de temperaturas, combinado con déficit de precipitaciones, amplifica riesgos y genera un terreno fértil para incendios forestales cada vez más devastadores.

Por eso, detrás de cada informe del IPCC no solo hay ciencia, sino también una discusión política sobre prioridades. Invertir en observación climática, fortalecer capacidades científicas y convertir esa información en políticas públicas ya no es un lujo técnico: es una necesidad estratégica. Camilloni insiste en que los gobiernos son parte central de este engranaje: los reportes del IPCC son aprobados por ellos mismos, lo que convierte a la evidencia científica en una herramienta directa de gobernanza, siempre y cuando exista voluntad para actuar, claro está.

Lo que ocurrió en Santiago durante esos días fue, en esencia, una postal del siglo XXI: científicos afinando las bases del conocimiento climático en una región que ya experimenta con fuerza sus consecuencias. En un continente donde el agua escasea, los incendios se intensifican y las temperaturas baten récords, el verdadero desafío no es solo comprender lo que viene, sino también decidir qué hacer con esa información antes de que los escenarios de riesgo dejen de ser proyecciones y se conviertan en irreversible presente.

Si quieres profundizar en esta conversación, busca la entrevista completa de Emilia Aparicioque se publicará este miércoles en El Mostrador.

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Futuro en Marcha

Hallazgo de rana gigante chilena marca hito ambiental en Parque Tricao

Parque Tricao confirmó el hallazgo de un ejemplar de rana gigante chilena (Calyptocephalella gayi) en el humedal Giverny, un descubrimiento clave para la conservación de esta especie endémica y vulnerable debido a la pérdida de hábitat y contaminación. Considerada un “fósil viviente” por su antigua presencia en el planeta, la aparición del mayor anfibio de Chile —que puede superar los 20 centímetros y un kilo de peso— fue interpretada por especialistas como una potente señal del buen estado ecológico del humedal y del éxito de los esfuerzos de restauración ambiental desarrollados en el parque.

NatGeo apoya conservación de hongo chileno

La National Geographic Society respaldará un proyecto pionero liderado por Fundación Fungi para desarrollar en Chile el primer plan de conservación dedicado a una especie fúngica: el loyo (Butyriboletus loyo), hongo endémico del sur del país, de alto valor ecológico, cultural y alimentario para comunidades locales y el Pueblo Mapuche. Hoy, el loyo se encuentra amenazado por la pérdida de bosque nativo, incendios forestales y recolección no sustentable.

La iniciativa combinará ciencia, participación comunitaria y trabajo con recolectores tradicionales para diseñar estrategias de protección y manejo sustentable, consolidando a Chile como referente global en conservación del reino fungi, tras haber sido el primer país en incorporar hongos en su legislación ambiental.

Primer registro del “alga abanico“ en Tierra del Fuego

Por primera vez en Chile, científicos registraron la presencia de la macroalga Microzonia velutina, conocida como “alga abanico”, en Bahía Inútil, en la Isla Grande de Tierra del Fuego. El hallazgo –desarrollado mediante una colaboración entre el Programa Marino y el CADIC-CONICET de Ushuaia– incorpora una nueva especie a la flora marina nacional y refuerza la relevancia biogeográfica de Tierra del Fuego como refugio clave para la biodiversidad subantártica.

En medio de la crisis climática, este descubrimiento amplía el conocimiento sobre ecosistemas marinos de altas latitudes y aporta evidencia fundamental para futuras estrategias de conservación.

Marcinefest 2026 cerró su edición más masiva celebrando el patrimonio oceánico

El Cuarto Festival Internacional de Cine del Mar (Marcinefest 2026) culminó el domingo pasado en un repleto Teatro Biobío, consolidándose como una de las principales vitrinas culturales dedicadas a la defensa del océano.

La ceremonia premió como Mejor Largometraje Documental a Sincronía, de la chilena Caro Bloj, por su sensible retrato sobre resiliencia femenina y ecosistemas acuáticos, mientras que A 5 minutos del mar, de la rusa Natalia Mirzoyan, obtuvo el reconocimiento a Mejor Animación por su poética mirada sobre la conexión humana con el mar.

Presentado por:

Antes de despedirme les cuento una noticia de interés para quienes tengan un bosque nativo y busquen financiamiento para su manejo sustentable. Conaf mantiene abiertas hasta el 1 de julio las postulaciones al Fondo de Conservación, Recuperación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo 2026.

Se trata de un fondo de $6.975 millones disponibles para apoyar regeneración, conservación, producción y protección ecológica en todo Chile. Desde planes de manejo hasta cortafuegos, riego o asesoría profesional, este instrumento busca fortalecer la gestión responsable de bosques nativos y formaciones xerofíticas de alto valor ecológico.

Muchas gracias por llegar hasta el final de Juego Limpio. No olviden compartir este boletín para sumar más inscritos y así hacer crecer nuestra comunidad comprometida a JUGAR LIMPIO. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a juegolimpio@elmostrador.cl