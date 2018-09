Glaciólogo apunta a Anglo American por derretimiento de glaciares: "Se están acelerando por culpa de la actividad minera"

Los conocidos glaciares de los cerros La Paloma y El Plomo -que se alzan hasta los 5 mil metros de altura y que nutren los caudales de los ríos de la capital- se encuentran en peligro. Esa es la opinión del doctor en geografía, glaciólogo y director del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, Francisco Ferrando, quien en entrevista con El Mostrador apuntó a la responsabilidad que tiene Anglo American, controladora del proyecto minero Los Bronces que se desarrolla en la zona: "Donde está el rajo abierto de la mina existían varios glaciares, de tipo rocosos, que tienen desde su masa un 40 y 60% de hielo y fueron destruidos por la actividad minera, se fueron y ya no existen. En los otros glaciares cercanos, evidentemente que la actividad minera produce microsismicidad, que desestabiliza los cuerpos de hielo".

-En nuestra cordillera la acumulación de nieve está disminuyendo en varias zonas. ¿En qué medida afecta, hídricamente, al país?

-Respecto de ese punto, el alzamiento de la isoterma cero está significando que cada vez, a mayor altura, está lloviendo y por lo tanto, el área que recibe precipitación sólida, o sea nieve, se está reduciendo mucho, son muchos miles de kilómetros cuadrados de montaña que están recibiendo lluvia y no nieve. Dentro del efecto hidrológico, significa que los ríos, que tienen un régimen de alimentación donde la fusión de la nieve produce el máximo caudal, en el peak de primavera eso ya no se va a producir... o no se está produciendo. El caudal más alto se está registrando por la lluvia, por lo tanto se da en el invierno. ¿Eso qué significa? Que los ríos van a tener caudales más abundantes en invierno que en primavera, lo que se traduce en un cambio de régimen fluvial y como vamos a tener mucho menos caudal de primavera y reserva de nieve, lo más probable es que los ríos, hacia fines de primavera y durante el verano, van a poder llegar hasta secarse... No estamos acostumbrados a eso.

-¿Qué ríos corren ese riesgo?

-El río Mapocho, por ejemplo. Si reducimos en varios cientos de kilómetros cuadrados que reciben nieve, obviamente que no vamos a tener esta reserva de agua que ayuda a mantener los caudales de agua durante el verano.

-¿Qué consecuencia tendría que se secara El Mapocho?

-Tenemos que pensar que las aguas que bajan por el río se infiltran al llegar a la parte alta de la depresión central y alimentan las napas de donde varias empresas captan agua para generar agua potable. Las napas van a ir bajando y eso, porque los caudales de invierno, cuando son muy abultados, muy grandes, el agua baja demasiado rápido y se va demasiado rápido, no hay tiempo para infiltración. La nieve, como va fundiendo más alto, permite que haya mayor infilitración y de esa forma las napas recuperan su reserva.

En el largo plazo, en la medida que los glaciares se fundan, todo lo que es el caudal de base, donde tenemos el aporte de los glaciares, de las aguas que se han infiltrado a partir del derretimiento de la misma nieve, todo eso va a ir gradualmente disminuyendo y vamos a llegar a un momento en que esa reserva, para mantener los caudales, no va a existir, y por lo tanto los ríos van a tener solo escorrentía directa, solo tendríamos ríos que se alimentarían directamente de lluvia y muy poca proporción de nieve, por lo tanto las variaciones de los caudales serían muy marcadas, muy críticas.

-La mina Los Bronces, que funciona al lado de los glaciares La Paloma y El Plomo, ¿qué efecto tiene en la aceleración de la reducción de éstos?

-Mira, tendríamos que partir con antecedentes históricos: en el sector donde está el rajo abierto de la mina Los Bronces, existían varios glaciares, de tipo rocosos, que tienen desde su masa, un 40 y 60% de hielo, y esos glaciares fueron destruidos por la actividad minera, se fueron y ya no existen. En los otros glaciares cercanos, como los que tú mencionas, evidentemente que le actividad minera produce microsismicidad, que desestabiliza los cuerpos de hielo, lo otro es que mucho material estéril es proyectado al aire y los vientos lo trasladan kilómetros de distancia sobre cuerpos de nieve y glaciares, por lo que se aumenta la velocidad de fusión, es decir, se derriten más rápido. Bueno y lo otro es que evidentemente los campamentos de minería de alta montaña tienen una serie de equipamientos y de maquinaria que funcionan generando calor y residuos de combustión fósil, que son trasladadas por el viento y por lo tanto hay cambios de temperatura. Eso está acelerando la fusión de los glaciares.

-¿Cuál es la situación de glaciar Olivares?

-Mira, los glaciares del campo de glaciares Olivares uno los observa, justo el glaciar Olivares Alpha, que es el que está más cercano del área de explotación minera, uno por el lado de Anglo American, la otra por el lado del Aconcagua, todo eso que se está juntando con un gran proyecto en el Codelco, están siendo afectados. Los glaciares del campo de Olivares Alpha es el más afectado; se nota claramente la diferencia con los otros.

-Desde Anglo American han dicho que sus faenas conviven en armonía con la biodersidad que los rodea.

-Si uno piensa el efecto de la fauna de alta montaña, uno puede pensar que la presencia humana en alta montaña altera el hábito de vida de los animales de montaña, por las maquinarias, por el ruido, que ahuyenta, por los restos de comida, que cambian sus hábitos alimenticios.

-¿De qué glaciares dependemos fundamentalmente para nuestros recursos hídricos?

-El campo glaciares Olivares, que alimenta el río Olivares, que es afluente del río Colorado y ese, a su vez, del río Maipo. Ahí hay una fuente muy importante de reserva de agua, que deberíamos cuidar. Lo otro por el lado del Mapocho, que están los glaciares de El Plomo y La Paloma, que se han reducido mucho de tamaño.

-¿Cuál es la consecuencia más inmediata de ésto?

-En el corto plazo, están claros: por un lado, con el aumento de temperatura, con la actividad minera en alta montaña, la velocidad de fusión de los glaciares aumenta y por lo tanto el caudal de los ríos podría mantenerse en base a los glaciares, pero eso es a extensa de un recurso que no es renovable. En el largo plazo, en la medida que los glaciares se fundan, todo lo que es el caudal de base, donde tenemos el aporte de los glaciares, de las aguas que se han infiltrado a partir del derretimiento de la misma nieve, todo eso va a ir gradualmente disminuyendo y vamos a llegar a un momento en que esa reserva, para mantener los caudales, no va a existir, y por lo tanto los ríos van a tener solo escorrentía directa, solo tendríamos ríos que se alimentarían directamente de lluvia y muy poca proporción de nieve, por lo tanto las variaciones de los caudales serían muy marcadas, muy críticas y lo más probable es que si tenemos lluvia de alta montaña, tendremos flujo de carácter aluvional, más que caudales, porque las laderas de alta montaña no están preparadas para recibir lluvia.