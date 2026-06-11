El León que ruge desde el Vaticano

El papa León XIV, sucesor inesperado del papa Francisco, ha demostrado una capacidad de convocatoria excepcional: reunió a 1,2 millones de personas en Madrid, llenó el Santiago Bernabéu y recibió una ovación transversal de siete minutos en el Congreso español. Como agustino de rica vida interior, adopta el nombre de uno de sus antecesores, el papa León XIII y su encíclica Rerum Novarum, actualizando la doctrina social de la Iglesia ante los desafíos actuales: la era digital, la inteligencia artificial y el cambio climático entre otros.

En sus giras internacionales prefiere las periferias: Turquía, Líbano, Argelia, Camerún y África, siguiendo la línea de Francisco. No teme enfrentarse a Trump cuando amenaza con liquidar civilizaciones, y defiende siempre a pobres, inmigrantes y vulnerables. Su visita a España marcó un hito al hablar al Congreso desde la serenidad y firmeza, poniendo el derecho internacional y la dignidad humana frente a una sociedad sin reglas que deriva hacia la ley del más fuerte.

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