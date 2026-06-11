El León que ruge desde el Vaticano
En este capítulo el excanciller Ignacio Walker analiza el impacto del liderazgo del Papa León XIV en la realidad internacional.
El papa León XIV, sucesor inesperado del papa Francisco, ha demostrado una capacidad de convocatoria excepcional: reunió a 1,2 millones de personas en Madrid, llenó el Santiago Bernabéu y recibió una ovación transversal de siete minutos en el Congreso español. Como agustino de rica vida interior, adopta el nombre de uno de sus antecesores, el papa León XIII y su encíclica Rerum Novarum, actualizando la doctrina social de la Iglesia ante los desafíos actuales: la era digital, la inteligencia artificial y el cambio climático entre otros.
En sus giras internacionales prefiere las periferias: Turquía, Líbano, Argelia, Camerún y África, siguiendo la línea de Francisco. No teme enfrentarse a Trump cuando amenaza con liquidar civilizaciones, y defiende siempre a pobres, inmigrantes y vulnerables. Su visita a España marcó un hito al hablar al Congreso desde la serenidad y firmeza, poniendo el derecho internacional y la dignidad humana frente a una sociedad sin reglas que deriva hacia la ley del más fuerte.
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