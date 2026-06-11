Sobre la crítica situación de la abogacía en Chile

La divulgación de los chats intercambiados entre Luis Hermosilla y Gabriel Zaliasnik -recientemente designado embajador de Chile en Israel- pone de nuevo en el tapete y atiza el debate acerca de la oscura red de tráfico de influencias entre influyentes abogados, autoridades políticas y miembros del Poder Judicial, que operan para instalar jueces afines a sus intereses en puestos relevantes dentro del sistema de justicia, a cambio de futuros favores en el ejercicio de la jurisdicción.

No parece necesario abundar en la crisis generalizada de falta de credibilidad y desconfianza que tales hechos han generado en la ciudadanía, pero sí destacar que ellos no hubieran sido posibles sin la participación activamente corruptiva de abogados poderosos vinculados al poder político y un sistema de nombramientos judiciales permeable a influencias totalmente ajenas al mérito técnico-jurídico de las candidatas y los candidatos.

Los conocidos casos de los abogados Luis Hermosilla, Eduardo Lagos, Mario Vargas y ahora el de Gabriel Zaliasnik -entre otros, sin excluir a aquellos que han ejercido funciones públicas de la máxima importancia- muestran el franco deterioro de la imagen y la dignidad de la profesión jurídica y los bajísimos estándares éticos con que actúan algunos profesionales sin que haya existido un repudio oportuno y categórico de las instancias llamadas a pronunciarse sobre tan graves hechos.

En efecto, cuando explotó el caso Audio se abrió un pro­ceso en con­tra de Luis Her­mo­si­lla en el Colegio de Abogados, pero esa inda­ga­to­ria se ha dilatado excesivamente porque, según las reglas del gre­mio, debía esperarse el resultado de la investigación penal. Esta situación no solo muestra la total incomprensión de dicha instancia gremial sobre su rol en la salvaguarda del prestigio ético de la profesión ante la opinión pública, sino que además subvierte las exigencias para hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria por faltas a la ética, bastante menos estrictas y configuradas de manera independiente respecto de aquellas requeridas para establecer la responsabilidad penal.

Conocidos a través de Reportea.cl los chats del actual consejero del Colegio de Abogados, Gabriel Zaliasnik, la situación del ente gremial a cargo del control ético de los abogados ha llegado a un punto crítico con Hermosilla.

En efecto, entre otras muchas irregularidades y eventuales hechos delictivos, los chats dan cuenta de las gestiones de Zaliasnik para instalar a jueces de su confianza en distintos tribunales del Poder Judicial -sin tener un cargo público que lo faculte para ello- y de solicitudes a Hermosilla para obtener fallos favorables por parte de esos mismos jueces nombrados de manera irregular. La capacidad del Colegio de Abogados de mostrarse a la altura se verá desafiada por la forma en que enfrente el caso de su actual consejero Zaliasnik; si defrauda esta expectativa, una vez más quedará en evidencia la banalidad de su existencia.

Por todo lo antes dicho resulta encomiable la preocupación manifestada por el Ministro de Justicia en orden a establecer con urgencia el control ético obligatorio para todos los abogados, sean o no colegiados, a través de un procedimiento de reclamación rápido y simplificado para hacer efectiva su responsabilidad disciplinaria.

La cuestión que ha de resolverse es si el Colegio de Abogados debe o no tener injerencia en esta materia, atendido su comportamiento de los últimos años respecto de abogados colegiados que han incurrido en graves faltas a la probidad y la ética profesional.

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