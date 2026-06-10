“Es una historia antigua”: ministro Quiroz intenta sepultar expediente por fraude al fisco

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, intentó bajar el perfil a la reaparición de uno de los episodios más incómodos de su trayectoria pública: su procesamiento y paso por el anexo penitenciario Capuchinos en el marco del caso MOP-GATE.

“Es una historia antigua, de hace un cuarto de siglo”, respondió en el Congreso al ser consultado por la publicación que recordó su detención en 2003. Luego añadió que la información fue difundida “incompletamente”, porque “el final es que la propia jueza Chevesich me absolvió completamente”.

Y cuando las preguntas continuaron, cerró el tema de manera tajante: “No voy a hablar de historias de hace 25 años”.

La reacción del ministro se produjo luego de que resurgieran antecedentes de la denominada arista Gerens del caso MOP-GATE. En abril de 2003, la entonces ministra en visita Gloria Ana Chevesich lo sometió a proceso por estafa en perjuicio del Fisco y ordenó el embargo de bienes por $10 millones, en una investigación sobre un contrato de consultoría cuyo valor habría sido incrementado artificialmente para generar recursos destinados al esquema de sobresueldos que operó en el Ministerio de Obras Públicas.

A raíz de esa resolución, Quiroz pasó dos noches en el anexo cárcel Capuchinos, símbolo de los denominados delitos de cuello y corbata durante los años noventa y comienzos de los 2000.

Con el avance de la causa, la Corte de Apelaciones modificó la calificación jurídica a fraude al Fisco. Sin embargo, el proceso terminó en 2016 cuando la Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó su absolución, concluyendo que no existía prueba suficiente para acreditar una colaboración maliciosa de Quiroz en el fraude ideado por funcionarios del MOP.

La controversia reapareció justo cuando el titular de Hacienda enfrentaba cuestionamientos por sus declaraciones sobre el endeudamiento estudiantil y el CAE. El ministro negó haber apuntado a carreras específicas y aseguró que sus comentarios se basan en antecedentes de la Fiscalía Nacional Económica sobre programas cuyos egresados enfrentan retornos laborales inferiores a las expectativas.