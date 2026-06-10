INE abre sumario por contratación de censistas con antecedentes penales detectada por Contraloría

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que instruyó un sumario administrativo para investigar la contratación de 16 censistas con antecedentes penales y de 14 extranjeros que presuntamente no estaban habilitados para trabajar en Chile, situaciones detectadas por la Contraloría General de la República en una auditoría al Censo 2024.

El organismo señaló que también presentó denuncias ante el Ministerio Público por los casos vinculados a antecedentes penales y que mantiene bajo revisión las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de las contrataciones observadas.

Junto con ello, el INE aseguró que implementó medidas correctivas y que mantiene un seguimiento permanente de las observaciones formuladas por el ente fiscalizador. Además, informó que el 18 de marzo presentó una solicitud de reconsideración ante Contraloría respecto de algunas conclusiones del informe, relacionadas con multas, contrataciones y contratos de arriendo.

La respuesta se produce luego de que la auditoría detectara una serie de irregularidades en el proceso censal, entre ellas contrataciones cuestionadas, pagos sin respaldo y deficiencias de control, hechos por los que la CGR ordenó un sumario, formuló un reparo por más de $315 millones y remitió antecedentes al Ministerio Público.