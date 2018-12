Cuáles son las mejores fiestas para celebrar este Año Nuevo en Santiago

Son varias las fiestas para esperar la noche de Año Nuevo. Desde música electrónica hasta cumbia y placeres culpables sonarán hasta las 7 de la mañana.

Año Nuevo 2019 ★ Magic Kingdom ★ Sala Gente + Sala Omnium

Magic Kingdom espera sorprender con un reino lleno de magia, sorpresas y una espectacular producción de Search y Social Club. La fiesta contará con bar abierto, siete sectores, cotillón, estacionamientos, terraza fumadores XL, zona de food truck y zonas de descanso. Además en el line up se suman Dj Maik Mercado, Dj Paulo Marchant, Dj Esteban Novoa y Dj Nacho Riquelme.

Sala Omnium Apoquindo 4900, Las Condes

"Un año más" en Movistar Arena.

Esta fiesta busca recibir el 2019 con los mejores exponentes de la cumbia chilena en un Año Nuevo con aires diciocheros para bailar hasta las 7 de la mañana.

La música estará a cargo de Chico Trujillo, Guachupé, La Combo Tortuga, La Sonora de Tommy Rey y El Bloque 8. Anima Don Rogelio Cucarro y en la fiesta estará el DJ Juakolee de Radioactiva.

Av. Beaucheff 1204, Santiago.

Año Nuevo Kitsch de las Flores

Con música AM y FM de placeres culpables, el Centro Arte Alameda vuelve a ser escenario de la Fiesta Año Nuevo Kitsch de las Flores, que tendrá un jardín bailable de éxitos de fin de año y tres ambientes, además de confetis, espumante, golosinas y regalos.

Centro Arte Alameda, Alameda 139

Reset 2019

Alto San Francisco realizará la fiesta Reset 2019 que contará con barra libre durante toda la noche, 3 ambientes, 2 Pistas de Baile, la banda en vivo Rockstar y vista al show pirotécnico de la Torre Entel.

San Francisco 75, Piso 9, Santiago.

Año Nuevo Alto San Cristóbal 2019

Para mujeres mayores de 23 y hombres mayores de 25, la fiesta tendrá 4 ambientes y una Gran Terraza Mirador 360º con vista a Santiago y sus fuegos artificiales. Además habrá estacionamientos gratis disponibles, zona de food trucks, buses para subir y bajar a la fiesta (Desde acceso Pedro de Valdivia Norte) y más de 120 metros de barra para evitar filas.

Pedro de Valdivia Norte s/n | Cerro San Cristobal, Providencia.

Hollywood CentroParque Año Nuevo 2019

Al estilo Hollywood, en esta glamorosa fiesta en Santiago, te sentirás una verdadera estrella recorriendo la Alfombra Roja, además de 2 escenarios que tendrán a los mayores exponentes de música electrónica y ultra bailable, para empezar el año con toda la energía y entretención. Hollywood ofrecerá un exclusivo cocktail de bienvenida con sushi, gentileza de Kento Sushi, y contará con zona vip y varios sectores de barra para evitar atochamientos.

Presidente Riesco 5330 Nivel A-B, Parque Araucano, Las Condes.

One Año nuevo 2019 ★ Casapiedra ★ All Inclusive

El año nuevo ONE 2019 llega para hacerte bailar toda la noche en CasaPiedra, donde esperan sorprenderte con más espacios y grandes dj's para bailar hasta las 7 de la mañana. Además, entre todos los que compren su preventa, sortearán un pasaje + estadía en un All Inclusive en CANCÚN para que comiences este año que viene con todo. ONE 2019 contará con bar abierto toda la noche en todos los ambientes, con casi 100 metros de barra, Pizza Foodtruck y más de 2000 estacionamientos liberados y sin cobro.

CasaPiedra, Vitacura

Reload 2019 - Año Nuevo Club Hípico

Reload 2019 ofrece una gran fiesta con dos ambientes (General y V.i.P.), llenos de luz, colores, sistemas de sonido y pantallas de última generación, además de tres mega barras para el ambiente general, 4000 mts2 de pista de baile, guardarropías, 3 mega barras, 400 estacionamientos pagados (Valor $6.000), área de descanso y zona food trucks.

El show estará a cargo del huracán bailable "Santa Feria", "Axé Bahía" con Francini Amaral & Bruno Zaretti, Dj Tapsín y Víctor Aranda (DJ Pelo Verde) de Radio Carolina.

Blanco Encalada #2540, Santiago.

La Bolsa - Año Nuevo 2019 ☆ Parque Titanium

La Bolsa te invita a recibir con todo el 2019 y disfrutar de diferentes ambientes bailables a cargo de Matías Herrera, Edward Salazar en el Salón ultra bailable, Paul Mode y Frans Vander Hoek en el Salón Electrónico. Además, disfruta de bar abierto ILIMITADO en toda la fiesta, TODA LA NOCHE y más de 450 m2 de Terrazas.

Isidora Goyenechea 3000, Las Condes

Año Nuevo Closer 2019 - Botánico

En Centro de Eventos Botánico te ofrecen un lugar increíble con vista a todo Santiago para disfrutar de este Año Nuevo 2019. Cuentan food trucks, cotillón, espacios al aire libre y mas de 2.000 estacionamientos. El line up estará a cargo de Marinetti y Roberto Cáceres b2b Luis Cofré en el Gran Salon Ultra bailable, además de Andrés Scarella, Ricardo Molinari, Modoturista, Ale Gutz, Francesco Paciaroni, Ignacio Ferreiro, en el Stage Electrónico – Open Air.

Diagonal Las Torres 2700, Lote 4, Peñalolén.

Adrenalina Año Nuevo 2019 en Matucana 100

Blondie presenta Adrenalina, Fiesta Año Nuevo 2019 en Matucana 100, donde podrás disfrutar de una amplia barra, cotillon y espumoso gratis (Para los primeros en ingresar), performance, punto fotográfico, y la mejor música 90s Pop, Dance, Eurobeat, Rap, Boy Bands y Girl Power entre otros ritmos, a cargo de Dj's Cristián Ign Aravena y Jose Antonio Morales. Además de la animación de Roxy Foxy.

Matucana 100, Estación Central

Fiesta Club Amanda:

La Moral Distraída encabezará la fiesta en el Club Amanda, que contará con tres ambientes donde también habrá celebración de los 90's con el Dj Pato y el ambiente de Terraza & Lounge electrónica con el Dj Agustín Klein.

Embajador Daussinague #1767 Local D 0027 (Los Cobres de Vitacura)